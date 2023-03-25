Кременчуцька міська рада придбає лазне-пральні комплекси для військової частини

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 342

У п’ятницю, 24 березня, на позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів на придбання мобільних лазне-пральних комплексів для військових.

З цією метою зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виконавчому комітету виділяється 5 млн 120 тисяч гривень за статтею видатків «Заходи та роботи з територіальної оборони». Після придбання мобільних лазне-пральних комплексів вони будуть безкоштовно передані одній із військових частин ЗСУ. Скільки саме мобільних комплексів буде закуплено для військових у рішенні міськвиконкому не повідомляється, проте зазначено, що ця закупівля буде проведена у відповідь на звернення командування військової частини.