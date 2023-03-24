Чи потрібно жителям Кременчуччини вводити в експлуатацію будинки, збудовані до 1992 року

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 414

У департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради роз'яснили, чи потрібно вводити в експлуатацію будинки, збудовані до 1992 року.

Відповідно до абз. 3 п. 78 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (надалі – «Порядок»), документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не вимагається в разі державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі та споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року.

Однак, зазначена позиція сформувалася лише 25 травня 2021 року, а до цього існували юридичні суперечки, які навіть доходили до розгляду Верховним Судом.

Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у своїй Постанові від 15.01.2021 року по справі №1540/3952/18 прийшов до наступних висновків:

Індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі та споруди, збудовані у період до 5 серпня 1992 року, не підлягають проходженню процедури прийняття в експлуатацію.

Зазначений висновок узгоджується з правовою позицією, визначеною Верховним Судом у постанові від 15 жовтня 2020 року (справа №623/214/17).

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 року №449 «Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів державного замовлення», вперше на законодавчому рівні, було закріплено порядок та умови прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва.

З наведеного вбачається, що до 05 серпня 1992 року Закон не передбачав процедуру введення нерухомого майна в експлуатацію при оформленні права власності.

- Фактично єдиним документом, що засвідчує факт існування об'єкта нерухомого майна й містить його технічні характеристики, є технічний паспорт на такий об'єкт, виготовлений за результатом його технічної інвентаризації (лист Міністерства юстиції України від 23 лютого 2016 року № 8.4-35//18/1), - наголосили у департаменті.

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