1 квітня у Кременчці відбудеться благодійний концерт «Рок-Війна/Слава ЗСУ»

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1 квітня о 18.00 у Rocker Concert Pub відбудеться черговий благодійний концерт на підтримку захисників України - «Рок-Війна / Слава ЗСУ».

Виступатимуть гурти з Кам'янського D.O.M. (Despair of masters) і GrayLine, а також місцева команда Синдром Котара.

Адреса: вул. Вадима Пугачова 14-Б

Вхід: 150 грн

Додаткова інформація:

097 086 9072

events@rockerconcertpub.com

*У разі відключення світла генератор і звичайно Акустика, а якщо повітряна тривога, то поруч є бомбосховище.