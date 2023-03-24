1 квітня у Кременчці відбудеться благодійний концерт «Рок-Війна/Слава ЗСУ»

1 квітня о 18.00 у Rocker Concert Pub відбудеться черговий благодійний концерт на підтримку захисників України - «Рок-Війна / Слава ЗСУ».
Виступатимуть гурти з Кам'янського D.O.M. (Despair of masters) і GrayLine, а також місцева команда Синдром Котара.
Адреса: вул. Вадима Пугачова 14-Б
Вхід: 150 грн
Додаткова інформація:
*У разі відключення світла генератор і звичайно Акустика, а якщо повітряна тривога, то поруч є бомбосховище.
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