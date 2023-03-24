Подробиці вчорашньої ДТП у Кременчуці: постраждав водій легковика

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Вчора, 23 березня, близько 19.00, у Кременчуці, на вулиці Великій набережній сталась ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, за попередньою версією слідства, зіткнулися автомобіль Таврія, яким керував 29-річний кременчужанин, із вантажівкою Mercedes-Benz Atego, якою керував 45-річний мешканець Кременчуцького району. Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Пошкодились обидва автомобілі.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.