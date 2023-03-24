Старшого солдата Євгенія Заікіна нагородили орденом «За мужність», який вручили в Кременчуцькій РВА

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 302

Він воював з російськими загарбниками у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького

Сьогодні, 24 березня, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації старшому солдату Євгенію Заікіну вручили орден «За мужність» ІІ ступеню. Нагороду захиснику України передавав начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

Євгеній Заікін був нагороджений орденом «За мужність» згідно з Указом Президента України №349 від 19.05.2022 року «за особисту мужність, самовіддані дії та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі».

У вітальному листі до військової нагороди старшому солдату Євгенію Заікіну висловили вдячність командування військової частини А0409 та Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Євгеній Заікін був призваний на військову службу за контрактом через Кременчуцький районний ТЦК та СП 24-го лютого 2021 року – рівно за рік до початку повномасштабної війни. Війну він зустрів у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Минулого року був поранений у бою.

Євгеній Заікін подякував за те, що командування бригади оцінило його внесок у виконання бойових завдань, але не став розповідати за що саме його нагородили орденом.

На питання журналістів щодо найзапеклішого та найстрашнішого бою, у якому йому довелося брати участь, він відповів просто: «На війні завжди страшно».

Дякуємо усім захисникам України та щиро вітаємо старшого солдата Євгенія Заікіна з почесною державною нагородою!

Віримо в Перемогу!

Слава Україні! Героям слава!