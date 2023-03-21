Наскільки подорожчала валюта та де в Кременчуці 21 березня вигідніше міняти долар, євро та злотий

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 95

Що відбувається з курсом валют та де її вигідніше обмінювати — у касах банків чи в обмінних пунктах фінансових компаній

У вівторок готівковий долар США, євро та польський злотий продовжили дорожчати, але незначно. Хоча національний банк України сьогодні у порівнянні з вчорашнім днем підвищив офіційний курс євро одразу на 30 копійок (вчора підвищив на 13 копійок). А курс польського злотого НБУ підвищив на 7 копійок. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 37,00 — 38,60 грн, а продають по 38,65 — 39,30 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США не змінився, а мінімальний курс продажу підвищився на 5 копійок. Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку та Креди Агріколь Банку, де за нього дають найбільше (38,60 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений в Приватбанку (38,65 грн за $1). Втім, варто розуміти, що у банках з низьким курсом зазвичай валюти не буває у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявлений в Індустріалбанку (39,30 грн за $1). Втім, долар є у вільному продажу в інших банках по значно нижчому курсу. Зокрема, у Полтава-Банку його продають по 38,99 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,40 – 40,90 грн. Продають євро по 40,70 — 41,60 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро підвищився на 30 копійок, а мінімальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Аккордбанку, де найвищий курс (40,90 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Укргазбанк (40,70 грн). Найдорожче євро продають в Індустріалбанку (41,60 грн). Втім, євро є у вільному продажу в інших банках по значно нижчому курсу. Зокрема, у Полтава-Банку його продають по курсу 41,19 грн.

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по курсу 8,00 — 8,55 грн. А продають злотий по 8,75 — 9,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого знизився на 5 копійок, а мінімальний курс продажу — на 2 копійки.

Найвигідніше злотий можна здати в Кредит Агріколь Банку (8,55 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку та Кредит Агріколь Банку (8,75 грн) і злотий є у вільному продажу. Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк та Райффайзен Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 10.30

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022-го). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав одразу на 30 копійок, а злотий – на 7 копійок.

Курс валют НБУ на 20 .0 3 .2023 року: