Завтра Кременчук попрощається з військовим Геннадієм Кузьменком, який помер після тривалої хвороби

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 124

Після довготривалої хвороби пішов з життя учасник російсько-української війни 2015-2016 років Кузьменко Геннадій Олексійович. Про це повідомив військовий Леонід Харченко.

Відспівування та прощання відбудуться 22 березня о 13.40 на Алеї Слави Свіштовського цвинтаря.

Виїзд о 12.50 від штабу го «АТО-Майдан-Кременчук» вул.Миколаївська 1-а та о 13.00 від просп.Свободи 156 під.1. Співчуття рідним. Вічна пам'ять!