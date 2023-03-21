Пожежі: як минула доба на Кременчуччині

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом за добу сталися 5 надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 20 березня, о 14.45, у смт Семенівка, на вулиці Каденюка горів гараж. Травмованих та загиблих немає.

Того ж дня, у селі Бурти, поблизу вулиці Космонавтів, на відкритій території згорів 1 га сухої трави. Пожежу ліквідували о 19.34.

Також 20 березня, о 19.13, у селі Потоки згоріло 0,5 га сухої трави. Пожежу ліквідували о 20.04.

Ще 20 березня, у селі Михайленки, на вулиці Зеленій згоріло 0,4 га сухої трави. Пожежу ліквідували о 14.15.

Сьогодні, 21 березня, о 02.58, у селі Сушки горів приватний житловий будинок. Травмованих та загиблих немає.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали трьох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Також на одну особу склали адмінпротокол за ст. 309 ККУ.

Також, на 6 осіб поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.