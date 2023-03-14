Морські піхотинці подарували школярам з Кременчуччини свої шеврони

До Гориславської школи завітали морпіхи, поспілкувались зі школярами, обмінялись подарунками та розповіли про своє життя
Сьогодні, 14 березня, до Гориславського навчально-виховного комплексу завітали морські піхотинці, аби поспілкуватись з місцевими школярами, розповісти свої історії та відповісти на їхні запитання.
На початку військові розповіли, від чого пішли їхні позивні, а також пригадали, як у них розпочалось 24 лютого 2022 року.
Військовий з позивним «Демон», який сидить ліворуч на фото, розповів, що позивний йому дали орки.
До 24 лютого чоловік не планував воювати, казав, що не піде на фронт, поки війна не зайде у його дім. Сам військовий із Запоріжжя.
А ось військовий з позивним «Барні», який на фото сидить праворуч, отримав такий позивний, оскільки дуже добрий. Він служить в армії з 18 років, зараз чоловікові 24.
Військовий з позивним «Дєд» має п'ять онуків, тому і позивний відповідний отримав.
Військовий «Кузя», який на фото стоїть праворуч, отримав такий позивний через співзвучність із прізвищем. Він вміє працювати з будь-якою зброєю, не вміє лише у танкові їздити.
На питання «Що ви робитимете, коли почуєте, що настала перемога?», кожен військовий має свою відповідь.
Далі учні Гориславської школи подарували морпіхам плетені браслети жовто-блакитного кольору, а військові у відповідь подарували школярам свої шеврони.
Також військові провели інструктаж серед школярів з накладання турнікетів при пораненнях.
А під кінець пройшлись школою та розписались на прапорі України, який колись школі подарував підрозділ АТО.
А провели морпіхів першокласники з віршиками.
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