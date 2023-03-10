11 березня відбудеться прощання з письменником, політичним діячем, скульптором Степаненком

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11 березня відбудеться прощання з письменником, політичним діячем, скульптором Миколою Степаненком, який помер 8 березня. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила директорка Кременчуцької художньої галереї Оксана Бойко.

О 12.00 у Свято-Миколаївському соборі пройде прощальна панахида.

За заслуги перед містом і Україною гетьмана козацького руху України Миколу Степаненка поховають поруч з Героями на Алеї Слави Свіштовського кладовища.