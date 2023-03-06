Валюта знову почала дешевшати: де 6 березня в Кременчуці найвигідніше її можна обміняти

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 330

Тренд на укріплення національної валюти після минулого тижня, коли вона дешевшала, знову повернувся до її зміцнення

Національна валюта у порівнянні з п’ятницею трохи зміцнилася відносно готівкового долара США та польського злотого, а більш помітно - відносно євро.

Після вихідних днів Національний банк суттєво підвищив курс національної валюти стосовно євро та польського злотого відповідно на 27 та 11 копійок. Отже, тренд на укріплення національної валюти повернувся.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 37,00 – 38,90 грн, а продають по 38,90 – 39,70 грн. У порівняні з п’ятницею максимальний курс купівлі долара США зріс на 20 копійок, а мінімальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку, де за нього дають найбільше (38,90 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений в А-Банку та Приватбанку (38,90 грн за $1). Хоча, варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара заявлений в Ощадбанку - 39,7 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,50 – 40,80 грн. Продають євро по 40,90 – 42,00 грн. У порівнянні з п’ятницею максимальний курс купівлі євро знизився на 50 копійок, а мінімальний курс продажу також знизився - на 10 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Аккордбанку та Укрексімбанку, де найвищий курс (40,80 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив А-Банк (40,90 грн). Найдорожче євро продають в Альянс Банку (42,00 грн). Втім, євро у Кременчуці можна придбати і значно дешевше. Зокрема, Полтава-Банк продає євро по 41,15 грн (у п’ятницю продавали по 41,40 грн) і валюта є у вільному продажу.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,60 грн. А продають злотий по 8,75 – 9,05 грн. У порівнянні з п’ятницею максимальний курс купівлі злотого зріс на 10 копійок, а мінімальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати в Кредит Агріколь Банку (8,60 грн). А найвищий курс продажу заявив Укрексімбанк (9,05 грн). Найкращий для купівлі курс польського злотого сьогодні виставив Полтава-Банк (8,75 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з липня 2022-го). Євро у порівнянні з п’ятницею подешевшав одразу на 27 копійок. Курс злотого сьогодні також знизився - на 11 копійок.

Курс валют НБУ на 6 .0 3 .2023 року:

долар - 36,5686 грн (курс не змінився);

євро – 38,80 грн (у п’ятницю був 39,07 грн);

злотий – 8,24 грн (у п’ятницю був 8,35 грн).

У лютому 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні впав до 39,89 грн. У березні цей тренд продовжується. Курсу продажу долара нижче 40 грн в Україні не було з липня минулого року.

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам за лютий склав понад 1 млрд 286 млн доларів. При цьому у населення купили понад 1 млрд 81 млн доларів.

За 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% - до 40,19 грн за долар. Зазначимо, що НБУ не змінює офіційний курс гривні до долара з 21 липня 2022 року.