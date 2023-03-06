Середня номінальна зарплата в Україні за 2022 рік зросла у гривнях, але впала у доларах

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 83

За підсумками 2022 року зарплати українців зросли. Так, середня зарплата за минулий рік стала вищою на 6%. Звісно, що йдеться про номінальну зарплату. При цьому, реальний середній заробіток українців знизився.

Державна служба статистики (Держстат) опублікувала квартальні дані щодо рівня зарплати українців у 2022 році.

Згідно них, середньомісячна зарплата українців у 2022 році становила 14 847 грн (у IV кварталі - 16 477 грн). За даними Держстату, номінальна зарплата штатних працівників минулого року стала на 5,9% вища, ніж була у 2021 році (14 014 грн). Але в реальному вимірі середні зарплати скоротилися.

З урахуванням офіційного курсу НБУ, зарплати українців за 2022 рік впали на 55$ у доларовому еквіваленті - до 459$. Оскільки реальний курс долара був вищим, то падіння зарплат у доларах також є більшим.

Держстат поки що не опублікував дані щодо зміни реальної зарплати за 2022 рік, проте відомо, що середньорічна інфляція становила 20,2%. Таким чином реальні зарплати за рік скоротилися приблизно на 14% (20,2% - 5,9%).

Зазначимо, 24 лютого 2022 року НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн за 1$ і підвищив його на 25% з 21-го липня - до 36,6 грн за 1$. За 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% - до 40,19 грн за 1$.

Найбільші середні зарплати за підсумками минулого року були традиційно у сфері інформаційних технологій (близько 30,9 тисяч грн), а найменші – у поштовій та кур'єрській діяльності (8,6 тисяч грн).