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Кременчук, Надзвичайні новини

Вчора у Кременчуці поліція менш ніж за пів години затримала грабіжника

Сьогодні, 13:43 Переглядів: 329

 

Чоловіка, який пограбував місцевого жителя, затримали гарячим слідом оперативники відділення №1 Кременчуцького райуправління із залученням поліціянтів Батальйону поліції особливого призначення Головуправління поліції Полтавщини. Слідчі відкрили кримінальне провадження

Третього березня, близько 21.00, до відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції по допомогу звернувся 57-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що в одному і магазинів на вул. Покровській у Кременчуці невідомий громадянин намагався збити його з ніг і заволодів гаманцем із грошима та банківськими картами.

Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

- Отримавши інформацію про злочин, на пошуки правопорушника ми негайно орієнтували всі наряди поліції міста та району. Під час першочергових оперативно-розшукових і слідчих дій нам вдалося швидко встановити особу та місце перебування грабіжника, - розповів Денис Булітко, начальник відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції.

Ним виявився 32-річний житель Кременчука, який раніше неодноразово потрапляв в поле зору поліціянтів.

У правопорушника слідчі вилучили речові докази та затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі визнання вини судом затриманому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 3 березня у Кременчуці затримали кладмена, у якого на момент затримання виявили 10 згортків для закладок.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Поліція Полтавської області
Теги: грабіж Кременчуцький районний відділ поліції грабіжник затримали
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