Вчора у Кременчуці поліція менш ніж за пів години затримала грабіжника

Чоловіка, який пограбував місцевого жителя, затримали гарячим слідом оперативники відділення №1 Кременчуцького райуправління із залученням поліціянтів Батальйону поліції особливого призначення Головуправління поліції Полтавщини. Слідчі відкрили кримінальне провадження
Третього березня, близько 21.00, до відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції по допомогу звернувся 57-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що в одному і магазинів на вул. Покровській у Кременчуці невідомий громадянин намагався збити його з ніг і заволодів гаманцем із грошима та банківськими картами.
Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.
Ним виявився 32-річний житель Кременчука, який раніше неодноразово потрапляв в поле зору поліціянтів.
У правопорушника слідчі вилучили речові докази та затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
За даним фактом слідчим відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
У разі визнання вини судом затриманому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 3 березня у Кременчуці затримали кладмена, у якого на момент затримання виявили 10 згортків для закладок.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер