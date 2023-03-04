59 кременчужан щепилися вчора від COVID-19

Третього березня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 59 осіб. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
За день щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
На вихідних кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали, що на Черкащині виявили «Кракен», а значить Omicron XBB.1.5 все ближче до Кременчука.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер