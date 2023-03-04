59 кременчужан щепилися вчора від COVID-19

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 5

По вихідних пункти вакцинації працюють до 13.00

Третього березня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 59 осіб. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

За день щеплення отримали:

1 доза – 0;

2 доза – 3;

1 бустерна доза – 33;

2 бустерна доза – 23.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 118 445 (252 дитини до 12 років);

2 дози отримали – 117 034 (218 дітей до 12 років);

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 34 316;

2 бустерні дози отримали – 4 408.

На вихідних кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

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