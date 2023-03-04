На щиті з Бахмута повернувся боєць з Кременчуччини Іван Кірієнко

1 березня під Бахмутом Донецької області загинув Іван Кірієнко, наш земляк із Козельщини Кременчуцього району. Молодший сержант, командир протитанкового відділення взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону власною кров'ю, власним життям виборював волю та свободу своєї Батьківщини.
Вічна пам'ять Героям!
Інформацію щодо прощання із загиблим буде повідомлено додатково.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер