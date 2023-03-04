Стало відомо на скільки покарали головного тренера ХК «Кременчук» за нецензурну лайку

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 205

В останній день зими роботу розпочав новий склад Дисциплінарного комітету Федерації хокею України. Першими рішеннями нового ДК ФХУ стали санкції щодо учасників матчів «Кременчук» – «Легіон».

Капітан Віталій Лялька отримав великий штраф до кінця гри. Додаткових санкцій до хокеїста не застосовано.

Тренер «Кременчука» Олександр Савицький був покараний дисциплінарним штрафом до кінця гри. ДК ФХУ прийняв рішення застосувати до тренера дисциплінарну санкцію – обов’язкову дискваліфікацію на один матч та додаткову дискваліфікацію на один матч з правом внесення грошової компенсації.

Денис Ісаєнко отримав обов’язкову дискваліфікацію на 2 матчі, а також відповідно до пункту 26 додатку 1 Дисциплінарного кодексу обов’язкову дискваліфікацію на один матч та додаткову дискваліфікацію на один матч з правом внесення грошової компенсації.

Директор клубу «Кременчук» Тарас Захарченко отримав попередження.



