«Кремінь» з перемогами та поразками готується до старту чемпіонату

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Команди, які виступають у Першій та Другій лігах зіграли кілька контрольних матчів

Футбольні клуби «Кремінь» та «Кремінь-2» продовжують підготовку до старту чемпіонату України у Першій та Другій лігах.

22 лютого «Кремінь»поступився у контрольному спарингу з нікопольським «Скоруком». Матч планували провести на виїзді, але на прохання гостей — матч відбувся у Кременчуці. У цьому матчі підопічні Романа Локтіонова поступилися з рахунком - 0:5.

«Кремінь» — «Скорук» — 0:5

Голи: Куліш 30, з пенальті, Шаповал 31, Бейер 52, Шмигельський 61, Клименко 87

«Кремінь» (1 тайм): Музичка, Азізов, Аркуша, Сидоренко, Агапов, Матвєєв, Фальковський, Галата, Савіцький, ГНП, Вівдич

«Кремінь» (2 тайм): Музичка (ГНП 62), Азізов (ГНП 62), Сидоренко (Курьяков 79), Пилипенко, Агапов (Товкач 62), Матвєєв (Панчишин 62), Фальковський (Лісняк 62), Галата (Молько 62), Савіцький (П’ятибрат 62), Бондар, Вівдич (ГНП 62)

24 лютого «Кремінь» зіграв з юнацькою командою «Олександрія» U-19. «Кремінь» зміг обіграти молодь «Олександрії».

«Олександрія» U-19 — «Кремінь» — 2:4

«Кремінь»: ГНП (Музичка 60), Азізов (Агапов 60), Пилипенко (Аркуша 46), Кальчук (Сидоренко 46), Товкач, Панчишин, Жданович (Матвєєв 46), Молько (Савіцький 46), П’ятибрат (Фальковський 46), ГНП (ГНП 46), Вівдич (Глоба 76)

За «Кремінь» відзначилися П’ятибрат на 23 хв, двічі Товкач (25 і 49 хв), а також Савіцький (79 хв).

«Кремінь-2» змагався у Відкритому зимовому Кубку ПФЛ

25 лютого «Кремінь-2» провів зіграв в рамках футбольного турніру на Кубок ПФЛ. Суперником нашої команди був учасник Другої ліги 2021-2022, який зберігає членство у ПФЛ – «Лівий берег».

«Лівий берег» (Київ) – «Кремінь-2» - 2:0

Голи: Сухоручко 47, Співаков 81

«Кремінь-2»: Оксененко (ГНП 46), Руднєв, Пилипенко, Курьяков (Кальчук 46), ГНП (Гонтар 61), Покась (Заїченко 66), Молько, П’ятибрат, ГНП (Горобець 61), ГНП (Курило 61), Кучеренко.

У першому таймі «Кремінь-2» виглядав доволі непогано, на 19 хвилині матчу мали чудову нагоду, щоб відкрити рахунок у матчі, але Артем П’ятибрат з вигідної позиції пробив вище воріт. На перерву команди пішли за нічийного рахунку 0:0.

Другий тайм пройшов під диктовку господарів. Гра переважно проходила на нашій половині поля. Свою перевагу кияни втілили у два забиті голи, на початку та під кінець другої половини зустрічі.

Зазначимо, що до розташування команди повернувся воротар Станіслав Оксененко, який перебував на перегляді у криворізькому «Кривбасі» і відіграв перший тайм.

Тренер Кременя-2 Ярослав Здирко поділився враженнями від матчу четвертого зимового кубка ПФЛ проти Лівого Берега (0:2).

На початку лютого новим наставником кременчуцького Кременя-2 призначено Ярослава Здирка. Контракт із новим головним тренером підписано строком на один на рік. Здирко — вихованець кременчуцького футболу. З 2012 року по теперішній час був дитячим тренером у наступних командах: Кремінь 2002, Кремінь 2006 та Кремінь 2014. У своїй ігровій кар’єрі виступав за місцеві аматорські клуби у великому футболі: Вагонобудівник, Комунар, Нафтохімік та в командах у футзалі: Олсу, Електроцентр, Деївка, JTI. Наразі грає за команду Інтер-Авто у Першій лізі міського чемпіонату з футзалу.

Кремінь заявився на Відкритий зимовий кубок ПФЛ, але перші три тури зіграв молодими вихованцями під керівництвом саме Здирка. Попри три поразки на старті, гра молодих футболістів надихає тренерський штаб і керівництво клубу. Про це пресслужбі ПФЛ заявив сам фахівець після поразки в четвертому турі Лівому Берегу (0:2).

— Пане Ярославе, як оціните гру вашої команди? Наскільки задоволені своїми підопічними?

— Вважаю, що попри поразку хлопці грали непогано. У нас дуже молода команда, в складі якої є чотири — п’ять гравців 2006 року народження. Звісно, є дуже багато моментів, над якими варто працювати, але матч я б не назвав провальним. Хочемо додати в переході із захисту в напад, але це за декілька тренувань не напрацюєш. Хлопцям не вистачає досвіду, але ми поступово прогресуємо.

— Що у команди не вийшло у другому таймі?

— Думаю, що швидкий пропущений м’яч нас дещо надломив. Хлопцям не вистачило сил на всю гру, адже ми поки не повністю готові всі хвилини грати у високому темпі. Важливо, що з кожним матчем функціонально додаємо. Думаю, що з цим у нас проблем не буде. Варто відзначити, що попри втому кінцівку протистояння ми витримали. Звісно, пропустили не обов’язковий гол зі стандарту, але будемо над цим працювати.

— Які у команди турнірні завдання на наступні матчі?

— Хочемо, щоб хлопці продовжували прогресувати від матчу до матчу. Для нас важливо підвести своїх підопічних в оптимальній формі до першого офіційного матчу в VBET UA Друга. Прагнемо вісім ігор у весняній частині сезону провести на максимумі своїх можливостей.

З всіма кременчуцькими вихованцями особисто знайомий. Приємно спостерігати за прогресом молоді. Ми знаємо їхні слабкі та сильні сторони й це допомагає в роботі.