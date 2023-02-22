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Олександр «Я зараз тихенько піду в ліс» Трухін пішов на угоду з прокуратурою

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 131

 

Колишній «слуга народу» сплатить 6 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ та лишиться мандату народного депутата

Народний депутат Олександр Трухін пішов на угоду зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, визнав свою провину в пропозиції хабаря поліціянту та зобов'язався сплатити 6 млн грн на підтримку ЗСУ, зокрема, на проєкт United24 та «Армія дронів». Про це стало відомо під час засідання Вищого антикорупційного суду.

Також колишній голова Полтавського обласного осередку партії «Слуга народу» має заплатити 68 тис. грн штрафу. Це максимальна сума штрафу за статтею, яку інкримінують Трухіну.

Заставу, яку депутат вносив під час слідства, теж перерахують на ЗСУ – це 49,6 тисячі гривень.

Якщо суд затвердить угоду, то після того, як вирок набере чинності, Олександр Трухін втратить мандат народного депутата України.

На думку обвинувачення, злочин нардепа був не настільки небезпечним, щоб покарати його більш ніж штрафом. А ще у нього двоє дітей та заохочення від державних органів. Навіть голова Кременчуцької РВА Олег Лєднік розповів, що нардеп-хабарник протягом 2022 року залучив близько 30 млн грн для інфраструктурних проєктів у Градизькій, Семенівській, Глобинській та Оболонській громадах.

 

Нагадаємо, що 23 серпня 2021 року авто «слуги народу» Олександра Трухіна спричинило ДТП під Києвом, внаслідок якої тілесні ушкодження отримали шестеро людей, серед яких: двоє дітей, голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень. Щоб його відпустили якнайшвидше, нардеп пропонував поліціянтам 150 тис. хабаря за те, що він «тихенько піде у ліс».

За повідомленням «Української Правди», близько 30 медіа видалили чи відредагували новину про цю аварію: Футбол 24, UA-Football, Isport, Meta-Ratings, 1927.kiev.ua, Динамо Киев от Шурика УНИАН, Sport.ua, Football.ua, Сегодня, Антикор, Главком, УНН, Аргументы и Факты, Comments.ua, Depo.ua, Вести, Факты, ТСН, Обозреватель, Телеграф, Гордон, Комсомольская правда в Украине, Фраза, Аргумент, NewsWeek, Вести-UA, Bigmir, Українські новини, Голос.UA, Главк, Резонанс, Судебно-юридическая газета.

Згодом виявилося, що за кермом був таки не він, але пропозиція хабаря це пропозиція хабаря.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: ukrreporter.com.ua
Теги: ДТП угода САП ВАКС допомога ЗСУ хабар
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