Очільник Кременчуцької РВА подякував СБУ та розповів про робочу поїздку до Глобиного

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 318

На Кременчуччині з’явилося нове реабілітаційне відділення та на двох колаборантів стало менше

У Кременчуці контррозвідка СБУ знешкодила двох ворожих агентів, які намагалась знайти на Полтавщині об’єкти важливого оборонного значення з метою їх подальшого знищення.

Про це під час ранкового брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Я дякую СБУ, що вони викрили цих зрадників. На двох колаборантів у нас стало менше, — зазначив він.

Олег Лєднік також розповів про підсумки робочої поїздки до Глобиного.

— Вчора очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін здійснив робочу поїздку до Глобинської територіальної громади, в ході якої вивчалися різні питання. Зокрема, щодо співпраці місцевого бюджету з обласним через бюджет участі. Ми побували в реабілітаційному відділенні місцевої лікарні , де можуть проходити реабілітацію до 20 пацієнтів та у найпростішому укритті дитсадка , який наразі працює у дві зміни. Тепер батьки дітей можуть виходити на роботу, — пояснив керівник Кременчуцької РВА.

Олег Лєднік також розповів про допомогу народного депутата Олександра Трухіна, який протягом минулого року залучив близько 30 млн грн для інфраструктурних проєктів у Градизькій, Семенівській, Глобинській та Оболонській громадах.

— Через війну в реалізацію цих проєктів були внесені значні корективи й кошти були використані раціонально — на те, чого найбільше потребували люди у цих громадах, — додав очільник району.



