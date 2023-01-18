Вчора шестеро кременчужан дізналися, що у них COVID-19

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У кременчуцьких лікарнях 26 ковідних ліжок наразі зайняті

17 січня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли 5 жінок віком від 21 до 66 років і 56-річний чоловік.

5 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 26 пацієнтів.

Одужали 19 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 376;

одужало - 26 593;

померло - 736.

Нагадаємо, що вчора у Кременчуці почали вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 5 до 12 років.