Вчора шестеро кременчужан дізналися, що у них COVID-19

17 січня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли 5 жінок віком від 21 до 66 років і 56-річний чоловік.
5 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 26 пацієнтів.
Одужали 19 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадаємо, що вчора у Кременчуці почали вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 5 до 12 років.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер