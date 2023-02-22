У Кременчуці побачили дворічну дівчинку, яка самостійно намагалась перейти дорогу

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 1

Сьогодні, 22 лютого, у Кременчуці, на вулиці Небесної Сотні перехожі помітили 2-річну дівчинку, яка намагалась самостійно перейти проїжджу частину дороги. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Оскільки дитина була одягнена не по погоді, небайдужі купили їй теплий одяг та гостинці. Коли матір дівчинки знайшли, вона повідомила, що випустила доньку на вулицю, аби та викинула сміття.

Патрульні склали на жінку протокол за ч.1 ст.184 (Неналежне виконання батьківських обов'язків) КУпАП.