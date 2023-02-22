російські пропагандисти знову згадали Полтавщину: родинам загиблих вручили по іграшці

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 621

Російські війська не лише продовжують обстрілювати міста України, а й проводять інформаційно-психологічну операцію (ІПСО). Нещодавно вони розповсюджували інформацію, що у Кременчуці насильно мобілізують чоловіків, із застосуванням сили.

Тепер вони розкручують, що родини загиблих військових з Полтавщини отримали компенсацію — дитячі іграшки. Інформацію спростував Полтавський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Вони повідомили, що 2 лютого на сторінці Третього відділу Лубенського РТЦК та СП з'явилася публікація про те, що військовослужбовці передали подарунки від благодійної організації Полтавської області дітям загиблих захисників Чорнухинщини. Звичайно у цій публікації не було інформації, що іграшки на фото це вся допомога від організації, як і не було інформації, що це вся допомога, яку отримують родини полеглих українських воїнів.