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російські пропагандисти знову згадали Полтавщину: родинам загиблих вручили по іграшці

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 621

 

загарбники продовжують не лише обстрілювати, а й проводять інформаційно-психологічну операцію 

Російські війська не лише продовжують обстрілювати міста України, а й проводять інформаційно-психологічну операцію (ІПСО). Нещодавно вони розповсюджували інформацію, що у Кременчуці насильно мобілізують чоловіків, із застосуванням сили. 

У балаклавах та під крик жінок: у російських пабліках «розкручують» інформацію, як у Кременчуці насильно мобілізують чоловіків
Тепер вони розкручують, що родини загиблих військових з Полтавщини отримали компенсацію — дитячі іграшки. Інформацію спростував Полтавський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 
Вони повідомили, що 2 лютого на сторінці Третього відділу Лубенського РТЦК та СП з'явилася публікація про те, що військовослужбовці передали подарунки від благодійної організації Полтавської області дітям загиблих захисників Чорнухинщини. Звичайно у цій публікації не було інформації, що іграшки на фото це вся допомога від організації, як і не було інформації, що це вся допомога, яку отримують родини полеглих українських воїнів.
— російських пропагандистів не цікавить реальний стан речей, їх робота — брехня. Так і в цьому випадку на російських ресурсах з'явилася серія публікації, в яких діяльність благодійників подавалася як єдина допомога родинам українських захисників, до того ж вони навіть «забули» повідомити, що подарунки були від благодійної організації, а не від держави. Звичайно ж вони також «забули» звернути увагу на такий «малозначущий» факт, як виплата родинам кожного військового, який загинув, захищаючи Україну під час російської війни, одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень і фінансову та іншу допомогу рідним українських захисників на всіх рівнях, зокрема і з місцевих бюджетів, — йдеться у повідомленні. 

Зауважимо, що держава та благодійні організації піклуються про родини загиблих захисників України. Так нещодавно маленьким кременчужанам, чиї татусі загинули на фронті, з області передали іграшки, а від благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих — солодкі подарунки. 

75 діток загиблих захисників України з Кременчука отримали солодкі подарунки
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Полтавщина фейк військкомат
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