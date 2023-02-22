російські пропагандисти знову згадали Полтавщину: родинам загиблих вручили по іграшці

загарбники продовжують не лише обстрілювати, а й проводять інформаційно-психологічну операцію
Російські війська не лише продовжують обстрілювати міста України, а й проводять інформаційно-психологічну операцію (ІПСО). Нещодавно вони розповсюджували інформацію, що у Кременчуці насильно мобілізують чоловіків, із застосуванням сили.
Тепер вони розкручують, що родини загиблих військових з Полтавщини отримали компенсацію — дитячі іграшки. Інформацію спростував Полтавський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Вони повідомили, що 2 лютого на сторінці Третього відділу Лубенського РТЦК та СП з'явилася публікація про те, що військовослужбовці передали подарунки від благодійної організації Полтавської області дітям загиблих захисників Чорнухинщини. Звичайно у цій публікації не було інформації, що іграшки на фото це вся допомога від організації, як і не було інформації, що це вся допомога, яку отримують родини полеглих українських воїнів.
— російських пропагандистів не цікавить реальний стан речей, їх робота — брехня. Так і в цьому випадку на російських ресурсах з'явилася серія публікації, в яких діяльність благодійників подавалася як єдина допомога родинам українських захисників, до того ж вони навіть «забули» повідомити, що подарунки були від благодійної організації, а не від держави. Звичайно ж вони також «забули» звернути увагу на такий «малозначущий» факт, як виплата родинам кожного військового, який загинув, захищаючи Україну під час російської війни, одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень і фінансову та іншу допомогу рідним українських захисників на всіх рівнях, зокрема і з місцевих бюджетів, — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що держава та благодійні організації піклуються про родини загиблих захисників України. Так нещодавно маленьким кременчужанам, чиї татусі загинули на фронті, з області передали іграшки, а від благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих — солодкі подарунки.