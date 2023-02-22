Вийшов з дому без телефону: у Миргородському районі зник 23-річний чоловік

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 296

Знайшли у Полтаві

20 лютого у Білоцерківській тергромаді Миргородського району безвісти зник 23-річний місцевий мешканець. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції. Вранці чоловік вийшов з дому і не повернувся, а мобільного телефону із собою не мав. Поліцейський офіцер Білоцерківської тергромади негайно розпочав пошуки зниклого та надав орієнтування всім патрульним нарядам області. Згодом чоловіка знайшли на одній із вулиць Полтави. Офіцер допоміг знайденому безпечно дістатися з Полтави додому.

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