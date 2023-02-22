Попрощалися з військовим Олександром Козловським з Кременчуччини, який загинув на Луганщині

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Вчора, 21 лютого, в останню путь провели молодшого сержанта Збройних Сил України Олександра Вікторовича Козловського, який загинув на Луганщині. Прощання відбулося у Горішніх Плавнях. Поховали Олександра з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Народився Олександр Вікторович Козловський 11 жовтня 1985 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи № 6, продовжив навчання в Комсомольському політехнічному технікумі, де здобув кваліфікацію технік-механік.

У 2004-2005 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. У 2006-2007 роках – контрактна військова служба. Потім працював автомеханіком у Харкові, Чернігові. Був справжнім професіоналом своєї справи.

1 березня 2022 року пішов добровольцем на російсько-українську війну. У липні був поранений, пройшов лікування, реабілітацію і знову повернувся на фронт до своїх побратимів. 18 лютого 2023 року в бою за Україну, мужньо виконуючи військовий обов’язок, водій-електрик відділення засобів електрозв’язку батальйону управління, молодший сержант Збройних Сил України Олександр Козловський героїчно загинув у районі населеного пункту Кремінна Луганської області.