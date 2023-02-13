17 голів за вихідні: «Кременчук» переміг киян та повернувся на перше місце у чемпіонаті

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 65

Кременчуцька команда здолала «Сокіл» та «Київ» та продовжили переможну серію до 6 матчів

Цими вихідними хокейний клуб «Кременчук» зіграв два матчі проти київських команд. У суботу підопічні Олександра Савицького у важкому протистоянні перемогли «Сокіл».

У суперрезультативній грі «Кременчук» із дублями Віталія Ляльки та Євгена Абаджяна вчетверте в сезоні переміг «Сокіл» і до межі загострив турнірну гонку за чемпіонство в регулярному чемпіонаті.

«Кременчук» – «Сокіл» (Київ) – 7:4 (2:1, 2:3, 3:0)

Шайби: 1:0 – Лялька (Кругляков), 4:59. 2:0 – Абаджян (Варава), 10:21. 2:1 – Говорушко (Куцевич, Слюсар), 10:59. 2:2 – Чердак (Бондарєв), 22:50. 2:3 – Говорушко (Слюсар), 25:38. 3:3 – Кривошапкін (Лялька), 26:02. 4:3 – Лялька (менш.), 32:03. 4:4 – Качан (Чердак, Куцевич, – більш.), 32:55. 5:4 – Абаджян (Лялька, Кривошапкін, – більш.), 42:15. 6:4 – Андрющенко (Лялька, Кучер), 43:26. 7:4 – Кругляков (Тимченко), 54:16.

На 45-й хвилині Чердак («С») не реалізував штрафний кидок.

«Кременчук»: Кучер; Матвієнко – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Материкін – Глухов; Лялька – Кривошапкін – Абаджян, С. Тимченко – Гніденко – Брага, Сенік – Федоров – Андрющенко, Т.Савицький – Кривенко – Геворкян. Тренер – Олександр Савицький.

«Сокіл»: Дьяченко; Євсейчик – Толстушко, Вал.Алексюк – Сисак, Горлушко – Полоницький; Янішевський – Бондарєв – Благий, Качан – В.Мазур – Чердак, Слюсар – Куцевич – Жеребко, Костромітін – Утукін – Говорушко. Тренер – Костянтин Сімчук.

Кидки: 21 (4+8+9) – 17 (6+6+5).

Штраф: 10 – 28.

Культовий матч українського хокею виправдав очікування шанувальників хокею: «Кременчук» та «Сокіл» на високих швидкостях видали вогненну зустріч із відкритим забралом, закинувши один одному загалом рекордні у цьому сезоні – 11 шайб.

Фестиваль голів із п’ятачка відкрив Віталій Лялька, який відзначився у цьому матчі своєю 21-ю та 22 шайбу в сезоні та закріпився серед найкращих бомбардирів чемпіонату країни. Цікаво, що «9» номер «Кременчука» залишив свій автограф у рамці «Сокола» у всіх чотирьох поєдинках поточного сезону, закинувши шість шайб по черзі у ворота Дмитра Кубрицького, Савви Сердюка і тепер ось Богдана Дьяченка!

Підтримав високу планку результативності й нападник Євген Абаджян. Молодий ексфорвард «Берсерків» ще жодного разу не пішов без гола після переходу до «Кременчука», відзначившись шість разів у чотирьох матчах! У наступному матчі, який «кременчужани» зіграють завтра, 12 лютого проти «Києва» (11.00), Абаджян отримає можливість відсвяткувати мініювілей із 20-м голом у сезоні.

«Кременчук» із дублями Варави та Ляльки розгромив «Київ»

Вчора, 12 лютого, хокеїсти Кременчука закинули «Києву» 10 шайб та подовжили свою переможну серію до 6 матчів поспіль. Ця вікторія дозволила команді Олександра Савицького повернутись на перше місце вперше з жовтня минулого року.

«Кременчук» – «Київ» – 10:2 (3:0, 3:1, 4:1)

Шайби: 1:0 – Лялька (Абаджян), 7:54. 2:0 – Андрющенко (Сенік), 9:23. 3:0 – Лялька, 18:44. 3:1 – Бега (Віт.Гаврилюк, Вол.Гаврилюк, – більш.), 21:17. 4:1 – Гніденко (Брага), 28:10. 5:1 – Матвієнко (Ісаєнко, – більш.), 32:07. 6:1 – Варава (Максименко, Сенік), 33:10. 7:1 – Варава (Андрющенко, Сенік), 8:1 – Т.Савицький (Геворкян), 46:17. 9:1 – Кривошапкін (Лялька), 46:44. 10:1 – Абаджян, 50:23. 10:2 – Бега (менш.), 52:44.

«Кременчук»: Макаренко; Матвієнко – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Материкін – Глухов; Лялька – Кривошапкін – Абаджян, С.Тимченко – Гніденко – Брага, Сенік – Федоров – Андрющенко, Т.Савицький – Кривенко – Геворкян. Тренер – Олександр Савицький.

«Київ»: Безхлібний (Скоропад, 46:44); Вол.Гаврилюк – Дворецький, Хонін – Стоцький, Лаврик – Горбунов; Віт.Гаврилюк – Швачка – Бега, Зик – Черемнов – Люлюк, Яценко – Назарага – Древаль. Тренер – Сергій Нужин.

Арбітри – В.Торяник, С.Хараберюш; лайнсмени – Д.Кузьменко, А.Шаповал.

Кидки: 41 (17+14+10) – 21 (8+7+6).

Штраф: 6 – 8.

«Кременчук» без проблем розібрався з п’ятою командою ліги «Києвом», вирішивши всі питання задовго до його фінішу. Одним із головних архітекторів перемоги, як і водиться лідеру, став форвард збірної України Віталій Лялька, який оформив 8 (!) дубль у сезоні та досяг ювілейної позначки у 25 шайб!

Також свою чергову шайбу за нову команду провів Євген Абаджян, відсвяткувавши 20-й ювілейний гол (з урахуванням шайб за «Берсерки») в сезоні-2022/23. Наступний матч Абаджян та його «Кременчук» проведуть якраз на «Айсберзі» проти аутсайдера «Берсерків» 14 лютого (14:00). У «Києва» найближчий матч заплановано на 15 лютого в Калуші проти «Дніпра» (18.00).