17 голів за вихідні: «Кременчук» переміг киян та повернувся на перше місце у чемпіонаті

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Спорт, Топ-новина

17 голів за вихідні: «Кременчук» переміг киян та повернувся на перше місце у чемпіонаті

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 65

 

Кременчуцька команда здолала «Сокіл» та «Київ» та продовжили переможну серію до 6 матчів

Цими вихідними хокейний клуб «Кременчук» зіграв два матчі проти київських команд. У суботу підопічні Олександра Савицького у важкому протистоянні перемогли «Сокіл».

У суперрезультативній грі «Кременчук» із дублями Віталія Ляльки та Євгена Абаджяна вчетверте в сезоні переміг «Сокіл» і до межі загострив турнірну гонку за чемпіонство в регулярному чемпіонаті.

«Кременчук» – «Сокіл» (Київ) – 7:4 (2:1, 2:3, 3:0)

Шайби: 1:0 – Лялька (Кругляков), 4:59. 2:0 – Абаджян (Варава), 10:21. 2:1 – Говорушко (Куцевич, Слюсар), 10:59. 2:2 – Чердак (Бондарєв), 22:50. 2:3 – Говорушко (Слюсар), 25:38. 3:3 – Кривошапкін (Лялька), 26:02. 4:3 – Лялька (менш.), 32:03. 4:4 – Качан (Чердак, Куцевич, – більш.), 32:55. 5:4 – Абаджян (Лялька, Кривошапкін, – більш.), 42:15. 6:4 – Андрющенко (Лялька, Кучер), 43:26. 7:4 – Кругляков (Тимченко), 54:16.

На 45-й хвилині Чердак («С») не реалізував штрафний кидок.

«Кременчук»: Кучер; Матвієнко – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Материкін – Глухов; Лялька – Кривошапкін – Абаджян, С. Тимченко – Гніденко – Брага, Сенік – Федоров – Андрющенко, Т.Савицький – Кривенко – Геворкян. Тренер – Олександр Савицький.

«Сокіл»: Дьяченко; Євсейчик – Толстушко, Вал.Алексюк – Сисак, Горлушко – Полоницький; Янішевський – Бондарєв – Благий, Качан – В.Мазур – Чердак, Слюсар – Куцевич – Жеребко, Костромітін – Утукін – Говорушко. Тренер – Костянтин Сімчук.

Кидки: 21 (4+8+9) – 17 (6+6+5).

Штраф: 10 – 28.

Культовий матч українського хокею виправдав очікування шанувальників  хокею: «Кременчук» та «Сокіл» на високих швидкостях видали вогненну зустріч із відкритим забралом, закинувши один одному загалом рекордні у цьому сезоні – 11 шайб.

Фестиваль голів із п’ятачка відкрив Віталій Лялька, який відзначився у цьому матчі своєю 21-ю та 22 шайбу в сезоні та закріпився серед найкращих бомбардирів чемпіонату країни. Цікаво, що «9» номер «Кременчука» залишив свій автограф у рамці «Сокола» у всіх чотирьох поєдинках поточного сезону, закинувши шість шайб по черзі у ворота Дмитра Кубрицького, Савви Сердюка і тепер ось Богдана Дьяченка!

Підтримав високу планку результативності й нападник Євген Абаджян. Молодий ексфорвард «Берсерків» ще жодного разу не пішов без гола після переходу до «Кременчука», відзначившись шість разів у чотирьох матчах! У наступному матчі, який «кременчужани» зіграють завтра, 12 лютого проти «Києва» (11.00), Абаджян отримає можливість відсвяткувати мініювілей із 20-м голом у сезоні.

«Кременчук» із дублями Варави та Ляльки розгромив «Київ»

Вчора, 12 лютого, хокеїсти Кременчука закинули «Києву» 10 шайб та подовжили свою переможну серію до 6 матчів поспіль. Ця вікторія дозволила команді Олександра Савицького повернутись на перше місце вперше з жовтня минулого року.

«Кременчук» – «Київ» – 10:2 (3:0, 3:1, 4:1)

Шайби: 1:0 – Лялька (Абаджян), 7:54. 2:0 – Андрющенко (Сенік), 9:23. 3:0 – Лялька, 18:44. 3:1 – Бега (Віт.Гаврилюк, Вол.Гаврилюк, – більш.), 21:17. 4:1 – Гніденко (Брага), 28:10. 5:1 – Матвієнко (Ісаєнко, – більш.), 32:07. 6:1 – Варава (Максименко, Сенік), 33:10. 7:1 – Варава (Андрющенко, Сенік), 8:1 – Т.Савицький (Геворкян), 46:17. 9:1 – Кривошапкін (Лялька), 46:44. 10:1 – Абаджян, 50:23. 10:2 – Бега (менш.), 52:44.

«Кременчук»: Макаренко; Матвієнко – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Материкін – Глухов; Лялька – Кривошапкін – Абаджян, С.Тимченко – Гніденко – Брага, Сенік – Федоров – Андрющенко, Т.Савицький – Кривенко – Геворкян. Тренер – Олександр Савицький.

«Київ»: Безхлібний (Скоропад, 46:44); Вол.Гаврилюк – Дворецький, Хонін – Стоцький, Лаврик – Горбунов; Віт.Гаврилюк – Швачка – Бега, Зик – Черемнов – Люлюк, Яценко – Назарага – Древаль. Тренер – Сергій Нужин.

Арбітри – В.Торяник, С.Хараберюш; лайнсмени – Д.Кузьменко, А.Шаповал.

Кидки: 41 (17+14+10) – 21 (8+7+6).
Штраф: 6 – 8.

«Кременчук» без проблем розібрався з п’ятою командою ліги «Києвом», вирішивши всі питання задовго до його фінішу. Одним із головних архітекторів перемоги, як і водиться лідеру, став форвард збірної України Віталій Лялька, який оформив 8 (!) дубль у сезоні та досяг ювілейної позначки у 25 шайб!

Також свою чергову шайбу за нову команду провів Євген Абаджян, відсвяткувавши 20-й ювілейний гол (з урахуванням шайб за «Берсерки») в сезоні-2022/23. Наступний матч Абаджян та його «Кременчук» проведуть якраз на «Айсберзі» проти аутсайдера «Берсерків» 14 лютого (14:00). У «Києва» найближчий матч заплановано на 15 лютого в Калуші проти «Дніпра» (18.00).

Фото: Ірина Василенко ХК "Кременчук"
0
Автор: Альона Душенко Фото: Ірина Василенко ХК "Кременчук"
Теги: хокей ХК Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 4 від 26 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

Всі pdf

Вверх