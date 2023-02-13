На кордоні Полтавщини 41 рибалки дрейфували на крижинах по Дніпру

Вчора, 12 лютого, на річці Дніпро, на кордоні Полтавщини із Дніпровщиною, поблизу села Шульгівка Петриківської селищної тергромади, Дніпровського району врятували 41 рибалку, які дрейфували на крижинах. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.
Спочатку дві крижини з рибалками віднесло на 200 метрів від берега. Але через сильний вітер між крижинами збільшувалася відстань, що ускладнювало порятунок людей. Загалом рятувальна операція тривала 4 години на площі майже 3 км. Травмованих та загиблих немає, врятовані від медичного огляду відмовились.
До порятунку залучилися місцеві на моторних човнах та надзвичайники.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер