На кордоні Полтавщини 41 рибалки дрейфували на крижинах по Дніпру

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Вчора, 12 лютого, на річці Дніпро, на кордоні Полтавщини із Дніпровщиною, поблизу села Шульгівка Петриківської селищної тергромади, Дніпровського району врятували 41 рибалку, які дрейфували на крижинах. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

Спочатку дві крижини з рибалками віднесло на 200 метрів від берега. Але через сильний вітер між крижинами збільшувалася відстань, що ускладнювало порятунок людей. Загалом рятувальна операція тривала 4 години на площі майже 3 км. Травмованих та загиблих немає, врятовані від медичного огляду відмовились.

До порятунку залучилися місцеві на моторних човнах та надзвичайники.