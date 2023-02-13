Сьогодні на Полтавщині вимикати електроенергію не планують

Мешканців області закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням
Сьогодні, 13 лютого, НЕК «Укренерго» не довело ліміти потужність для Полтавської області. Тож графіки погодинних відключень електроенергії застосовувати не планують. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
Мешканців області закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер