Кременчук отримав чергову партію міжнародної гуманітарної допомоги: хто її отримає

9 лютого до Кременчука прибула міжнародну гуманітарну допомогу за сприяння Координаційного центру з питань надання гуманітарної допомоги Львівської обласної військової адміністрації.
Про це повідомив кременчуцький міський голова Віталій Малецький.
Місто отримало ліки, вироби медичного призначення, засоби гігієни, постільну білизну, дитячі іграшки, воду та харчі.
Кременчук вдячний за надану допомогу начальнику Львівської ОВА Максиму Козицькому, його заступнику Юрію Холоду, раднику з питань гумдопомоги Олексію Шевчуку, співробітникам ОВА Юрію Соболю та Володимиру Полуситку, а також усім закордонним партнерам.
Раніше ми писали, де у Кременчуці триває видача продуктових наборів для переселенців.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер