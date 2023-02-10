Кременчук отримав чергову партію міжнародної гуманітарної допомоги: хто її отримає

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 381

Це вже не перша гуманітарка від наших львівських друзів

9 лютого до Кременчука прибула міжнародну гуманітарну допомогу за сприяння Координаційного центру з питань надання гуманітарної допомоги Львівської обласної військової адміністрації.

Про це повідомив кременчуцький міський голова Віталій Малецький.

Місто отримало ліки, вироби медичного призначення, засоби гігієни, постільну білизну, дитячі іграшки, воду та харчі.

— Цю гуманітарну допомогу буде передано до міських лікарень та соціальних служб для розподілу серед переселенців, а також на кухні, де щодня готують до 1000 безоплатних обідів, — заявив Віталій Малецький.

Кременчук вдячний за надану допомогу начальнику Львівської ОВА Максиму Козицькому, його заступнику Юрію Холоду, раднику з питань гумдопомоги Олексію Шевчуку, співробітникам ОВА Юрію Соболю та Володимиру Полуситку, а також усім закордонним партнерам.

Раніше ми писали, де у Кременчуці триває видача продуктових наборів для переселенців.