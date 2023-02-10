У Полтавському районі горів приватний житловий будинок

Вчора, 9 лютого, у селі Мачухи Полтавського району, на вулиці Гоголя загорівся приватний житловий будинок. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.
Пожежу ліквідували о 13.20. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив частину перекриття, накопичувальні акумулятори до сонячних батарей та вікно. Від повного знищення полум'ям будинок врятували. До гасіння залучилася 4-а державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина пожежі встановлюється.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер