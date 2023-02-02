Де у Кременчуці триває видача продуктових наборів для переселенців

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 371

У Кременчуці продовжують видавати продуктові набори для переселенців. Голова Кременчуцької територіальної громади Віталій Малецький на своїй сторінці в фейсбуці зауважив, що до Кременчука надійшла державна допомога у вигляді продуктів харчування та державний продрезерв (також у вигляді продуктів харчування) для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані у Кременчуцькій громаді.

Отримані продукти розфасовані на набори №1 (для дітей, пенсіонерів та осіб з інвалідністю) та №2 (для всіх інших ВПО).



До наборів входять крупи, макаронні вибори, м’ясні та молочні консерви, олія, печиво.

Наразі вже видано понад 4 тисяч таких продуктових наборів.

Для отримання продуктового набору необхідно зареєструватися на гарячій лінії «Гуманітарний Кременчук» за номером телефону 0 800 33 22 21 (дзвінки приймаються з 08.00 до 20.00 щоденно).

Отримати продуктовий набір можна буде після реєстрації в будні, з 9.00 до 16.00, за однією з адрес: