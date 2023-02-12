Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Гроші, Споживач, Україна, Світ

Середній розмір декретної допомоги збільшився на 15,6%

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 171 Коментарів: 1

 

Минулого року українки в декреті отримали допомоги на 5 мільярдів гривень

Середньоденна сума виплат від Фонду соціального страхування України для вагітних українок збільшилась на 15,6%: з 335,8 грн у 2021 році до 387,74 гривні у 2022 році. Про це повідомили у ФССУ.

Середній розмір допомоги за всю декретну відпустку склав 45,5 тисячі гривень за підсумками минулого року — це на 5 тис. більше, ніж у 2021 році. А в грудні 2022 року середня сума декретної допомоги зросла вже до 48,6 тис. грн.

- Кожен день перебування у відпустці по вагітності та пологах є оплачуваним. Зазвичай декретна відпустка триває 126 календарних днів, кожен з яких фінансується у розрахунку 100% середнього доходу працівниці, - розповіли у ФССУ.

Загалом торік українки отримали близько 5 млрд грн декретних допомог. Фонд соціального страхування України продовжував фінансувати допомоги навіть для працівниць, які виїхали за кордон або з якими призупинили трудовий договір на час воєнного стану.

Раніше ми писали, скільки планують витратити коштів на заходи для дітей Кременчука у 2023 році.

1
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: 24tv.ua
Теги: гроші декрет ФССУ виплати допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

377
Andron777:
Сьогодні, 10:31

Ого! Аааааж на 50 грн smile  Дочка зараз знаходиться по догляду за дитиною та отримує 800 грн кожного місяця. Так навіть за ці копійки іноді приходить тіпа контролер та контролює як витрачаються 800 грн допомоги від держави. Смішно, пачка памперсів дорожче коштує smile Коли вже цей цирк закінчиться? Краще вже зовсім нічого не давайте, ніж цей цирк крутите smile


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 4 від 26 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

Всі pdf

Вверх