Середній розмір декретної допомоги збільшився на 15,6%

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 171 Коментарів: 1

Середньоденна сума виплат від Фонду соціального страхування України для вагітних українок збільшилась на 15,6%: з 335,8 грн у 2021 році до 387,74 гривні у 2022 році. Про це повідомили у ФССУ.

Середній розмір допомоги за всю декретну відпустку склав 45,5 тисячі гривень за підсумками минулого року — це на 5 тис. більше, ніж у 2021 році. А в грудні 2022 року середня сума декретної допомоги зросла вже до 48,6 тис. грн.

- Кожен день перебування у відпустці по вагітності та пологах є оплачуваним. Зазвичай декретна відпустка триває 126 календарних днів, кожен з яких фінансується у розрахунку 100% середнього доходу працівниці, - розповіли у ФССУ.

Загалом торік українки отримали близько 5 млрд грн декретних допомог. Фонд соціального страхування України продовжував фінансувати допомоги навіть для працівниць, які виїхали за кордон або з якими призупинили трудовий договір на час воєнного стану.

Раніше ми писали, скільки планують витратити коштів на заходи для дітей Кременчука у 2023 році.