Анастасія Рєзнікова з Кременчука стала чемпіонкою України у п'ятиборстві

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5 лютого у Києві завершився чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2006-2007 р.н. Кременчук представили вихованці КДЮСШ №1, які тренуються під керівництвом Заслуженого тренера України Вікторії Козлової та тренера-викладача Андрія Голівця.

Анастасія Рєзнікова перемогла у п’ятиборстві. Вона показала найкращий результат у бігу на 60 м з бар’єрами (результат – 9,24 с), стала п’ятою у стрибках у висоту (результат – 1,47 м), першою у штовханні ядра (результат – 11,39 м). Також вона показала найкращий результат у стрибках у довжину (5,49 м) та п’ятий результат у бігу на 800 м (результат – 2:47,18). Таким чином Анастасія набрала 3259 очок та перемогла. Анастасія також посіла 3 місце на дистанції 60 м з/б (тренер Вікторія Козлова).

Також успішними були результати легкоатлетів, а саме: Голівець Марія (ядро - 5 місце), Дмитренко Тетяна (стрибки у висоту - 7 м, п'ятиборство - 9 м), Лапа Валерія (потрійний - 4 м, 60 м з/б - 5 м), Боймуротова Марія (потрійний - 5 м).