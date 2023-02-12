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Овни та Діви ризикують пiдiрвати свiй авторитет: гороскоп на 13-19 лютого

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 404

 

У Тельців з'явиться додаткове навантаження, а зосередитися їм стане важче

Овен (21.03-20.04)
Бiльше розсудливостi i рiшучостi – i у вас з`являться хорошi можливостi для змiни i полiпшення своїх особистих якостей. Життя вируватиме, тому багато планiв доведеться переглянути. Намагайтеся не кидати слiв на вiтер: пiдкрiплюйте їх справами, iнакше ризикуєте пiдiрвати свiй авторитет. У вiвторок будуть вдалими поїздки. На середу бажано не планувати серйозних зустрiчей i переговорiв. У четвер не лiзьте на рожен – краще приймiть пропозицiю начальства. Сприятливi днi: 17, 19; несприятливi: 14.

Телець (21.04-21.05)
Ви можете зiткнутися на цьому тижнi з термiновими справами. З`явиться додаткове навантаження, а зосередитися стане важче. Не соромтеся попросити допомоги. Найкращим виходом було б взагалi делегувати всю вiдповiдальнiсть кому-небудь активному, а вам – присвятити цей тиждень вiдпочинку. Якщо це лише мрiї, спробуйте хоча би бiльше спати. Домашнi i сiмейнi справи можуть вийти на перший план. У четвер ви можете одержати важливу iнформацiю. У суботу не проявляйте надмiрної самовпевненостi: це може призвести до ускладнення стосунків з оточуючими. Сприятливi днi: 17, 18; несприятливi: 15.

Близнюки (22.05-21.06)
У життi є багато дрiбних радощiв, якими грiх не подiлитися. Особливо зараз – таким чином ви зможете перетворити знайомих на вiрних друзiв. У середу ви, швидше за все, вiдчуєте приплив енергiї i повиннi правильно нею розпорядитися: витратити всю без залишку на досягнення головної мети. У суботу, перш нiж кардинально змінювати життя своїх домашнiх, повiдомте їх про це. Враховуючи всi заперечення i зауваження, ви досягнете значно бiльшого. Мир i гармонiя в сiм`ї – це ваша заслуга, але не треба нагадувати про це щомитi. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 13.

Рак (22.06-22.07)
Ви могли побудувати грандiознi плани. Можливо, краще скоротити їх до реального об`єму? Спiлкування з начальством по можливостi скоротiть до мiнiмуму, iнакше вашi понад мiру дотепнi вислови можуть спровокувати виникнення конфлiкту. У п`ятницю до вас можуть прийти несподiванi гостi. Проведiть вихiднi з близькими людьми. У суботу, вирiшуючи важливi питання, прислухайтеся до порад родичiв i не вiдкидайте їхню допомогу. Сприятливi днi: 17; несприятливi: 19.

Лев (23.07-23.08)
Настає сприятливий час для кар`єрних досягнень. Але для цього вам доведеться пiдвищити свiй професiйний рiвень. У вiвторок проявiть рiшучiсть i активнiсть. Якщо виникнуть якiсь неточностi, то найближче майбутнє розставить все по своїх мiсцях. Не вiдмовляйтеся вiд допомоги навколишнiх для вирiшення завдань. У п`ятницю краще не планувати дiлових зустрiчей i переговорiв з партнерами. Цього дня вас навряд чи пiдтримає начальство. Сприятливi днi: 15, 18; несприятливi: 16.

Діва (24.08-23.09)
Цього тижня добре не тiльки будувати плани на майбутнє, але потихеньку починати їх реалiзовувати. У вiвторок не змiнюйте своєї точки зору, щоб комусь догодити, оскiльки цим ви можете пiдiрвати свiй авторитет. Продумайте важливi проєкти i в кiнцi тижня обговорiть їх з однодумцями i тими, вiд кого залежить втiлення їх у життя. Переговори на цьому тижнi будуть недоречнi. Сприятливi днi: 18; несприятливi: 14.

Терези (24.09-23.10)
Цього тижня з`явиться можливiсть вивчити потенцiйнi можливостi своїх партнерiв. Вiд цього можуть залежати вашi власнi можливостi в найближчому майбутньому. Життя обiцяє бути цiкавим i насиченим. Вам доведеться занурюватися з головою практично в кожне нагальне робоче питання, тому часу на особисте життя практично не залишиться. У вихiднi днi з ним теж буде важко – на вас можуть навалитися домашнi турботи i проблеми. Сприятливi днi: 13, 19; несприятливi: 16.

Скорпіон (24.10-22.11)
Спокiй i цiлеспрямованiсть – озброївшись цими якостями, ви обов`язково досягнете бажаного успiху. Зiрки будуть на вашому боцi. Вам треба бути уважнiшим пiд час роботи з дiловими паперами, документами або матерiальними цiнностями. Завоюйте довiру вашого начальства, доведiть йому свою надiйнiсть – i перед вами вiдкриються новi можливостi. На четвер сприятливо планувати укладення договорiв i угод. Не забувайте про домашнi справи, що накопичилися. Сприятливi днi: 17, 18; несприятливi: немає.

Стрілець (23.11-21.12)
Пошукайте можливiсть провести максимум часу в спокiйнiй обстановцi. У вiвторок, перш нiж вирiшувати проблему, розгляньте її уважнiше: можливо, ваше сприйняття ситуацiї змiниться, i рiшення потребуватиме абсолютно iншого пiдходу. У середу доведеться вiдстоювати свої iдеї. У вас буде можливiсть укрiпити свiй авторитет, може з`явитися шанс зайняти вище становище. Можливi розбiжностi з дiтьми, проте їх легко улагодити, висунувши своєчасну конструктивну пропозицiю. Сприятливi днi: 14, 18; несприятливi: 15.

Козеріг (22.12-20.01)
Час зайнятися оновленням iмiджу або хоча би приведенням себе до ладу з косметичної точки зору. Цього тижня вам доведеться ухвалювати важливi рiшення i збирати їхнi плоди. Спiвпраця з партнерами з iнших мiст поступово налагоджується. У вiвторок ваше заповiтне бажання збудеться, тiльки не заважайте долi. У п`ятницю будьте особливо уважнi до дiтей i рiдних, стримуйте напади дратiвливостi. У недiлю дозвольте собi маленькi слабкостi. Сприятливi днi: 16, 19; несприятливi: 13.

Водолій (21.01-19.02)
Тиждень в цiлому сприятливий, без особливих хвилювань i тривог. Проте вам доведеться контролювати свої емоцiї – хвилювання будуть настiльки дрiб`язковими, що не заслуговують вашої уваги. У понедiлок ви можете вирiшити практично всi проблеми. Рiшучiсть, з якою ви долаєте перешкоди, розсудливiсть, що не дозволяє вам пуститися в такi цiкавi з першого погляду авантюри, можуть служити прикладом для наслiдування. Особливо вдалим в цьому вiдношеннi буде четвер. Бiльш важливi проблеми будуть вирiшенi завдяки вашiй зiбраностi i вiдповiдальностi. Сприятливi днi: 17; несприятливi: 19.

Риби (20.02-20.03)
Цього тижня побережiть сили – надайте оточуючим можливiсть самим вирiшити свої проблеми. Можливi змiни планiв у дiлових партнерiв в сприятливу для вас сторону, проте це додасть вам клопоту. Старi проєкти почнуть поступово розвиватися. У суботу у справах вас супроводжуватиме успiх, а всi зусилля принесуть результати. У недiлю можливi конфлiкти на побутовому ґрунтi. Намагайтеся не виплескувати емоцiї, тримайте їх пiд контролем. Сприятливi днi: 15, 18; несприятливi: 17.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: stb.ua
Теги: гороскоп прогноз
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