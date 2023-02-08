Євро та злотий дешевшають: де вигідніше продати чи купити валюту в Кременчуці 8 лютого

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 240

Курс національної валюти по відношенню до долара США у касах банків Кременчука майже не змінився, а євро та польський злотий за минулу добу подешевшали у порівнянні з вчорашнім днем. НБУ також знизив їх курс щодо гривні.

У касах банків в Кременчуці долар США сьогодні купують по 39,00 – 40,00 грн.

Продають долар банки сьогодні по 39,85 — 40,75 грн. У порівнянні з вчорашнім днем курс купівлі долара США не змінився, а мінімальний курс продажу знизився на 15 копійок у порівняні із вчорашнім днем.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Індустріалбанку, де найвищий курс (40,00 грн). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (39,85 грн за $1). Втім, валютної готівки для вільного продажу у касах цих банків зранку не було. Найвищий курс продажу долара сьогодні виставив ПУМБ (40,75 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по більш вигідному курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають по 40,40 грн Валюта є у вільному продажу.

Євро у банках в Кременчуці сьогодні можна здати по 41,50 — 43,25 грн (вчора банки приймали євро за таким же курсом), а продають по 42,65 — 44,25 грн (вчора максимальний курс продажу був 46,00 грн).

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна у ПУМБ, де найвищий курс (43,25 грн), а найкращий курс продажу євро заявив Приватбанк (42,65 грн). Втім, готівки євро для вільного продажу у касах цього банку зранку не було. Найвищий курс продажу євро (44,25 грн) виставив ПУМБ. Втім, євро у Кременчуці можна знайти дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку євро продають по 43,10 грн (вчора продавали по 43,40 грн). Євро також у касах цього банку у вільному продажу.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,90 грн. А продають злотий по 9,00 — 9,30 грн. За минулу добу максимальний курс купівлі злотого знизився на 10 копійок, а курс продажу — на 5 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агриколь Банку (8,90 грн). Найдешевший курс продажу злотого сьогодні виставив Укргазбанк (9,00 грн). Втім, злотого у вільному продажу у цьому банку немає. Найвищий курс продажу заявлений у Райффайзен Банку (9,30 грн). У касах Полтава-Банку злотий є у продажу по значно нижчому курсу — 9,05 грн (вчора продавали на 5 копійок дорожче).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він зазвичай буває не в усіх їх відділеннях.

Курс валют НБУ на 7 .02.2023 року: