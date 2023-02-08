На Лубенщині пенсіонерка ледь не відправила аферисту 2700 євро

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 253

На Лубенщині, 67-річна мешканка одного із сіл Оржицької громади ледь не втратила 2700 євро, але поліцейський її врятував. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією офіцера Оржицької територіальної громади, під час патрулювання території, він почув від місцевих, що пенсіонерка позичає у людей гроші й навіть хоче взяти позику в банку в євро. Тоді чоловік вирішив особисто поцікавитися у жінки, що змусило її почати збирати таку велику суму.

Жінка розповіла поліцейському, що 2700 євро їй потрібні для оплати митного оформлення посилки, яку для неї наречений відправив з Європи. Також, пенсіонерка розповіла, що з майбутнім чоловіком познайомилася у соцмережі, він справив враження порядного і заможного чоловіка із серйозними намірами та пообіцяв жінці спільне щасливе життя в Україні.

Європеєць вислав на ім’я жінки посилку з грошима, але в процесі виникли начебто проблеми й пенсіонерка отримала електронного листа ніби від «Міжнародної служби підтримки клієнтів», що терміново потрібно внести платіж за наданими реквізитами, інакше неможливо продовжити доставку посилки з Німеччини до України, а потім — до відповідного населеного пункту. Введена в оману жінка не хотіла вірити, що потрапила «пастку» до шахрая. Ні сусіди, ні син не змогли її переконати у корисливих намірах невідомої особи, але, на щастя, це вдалося поліцейському.

— Ми спілкувалися на тему шахрайств більше ніж годину. Я навів приклади з поліцейської практики та застеріг від необачних дій. Зрештою вона зрозуміла, що ледь не стала жертвою шахраїв, — зазначив поліцейський.

Як доводить практика, жодному аферистові ще не вдавалося ошукати жертву без її допомоги, оскільки вона переконана, що чинить правильно. Варто пам’ятати, що аферисти вміло маніпулюють людськими емоціями та слабкостями (зокрема, бажаннями бути щасливими та заможними). Тож, перш ніж вірити слову незнайомця, варто взяти паузу, добре обміркувати або навіть перевірити інформацію та порадитись з людиною, якій ви довіряєте.