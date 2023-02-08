Кременчужани можуть у доброзичливій атмосфері підвищити навички володіння українською

Усіх охочих запрошують до філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки на заходи «Говоримо українською». Про це повідомляє мерія Кременчука. Відвідувачі в ігровій формі виконуватимуть вправи, що спонукають правильно розмовляти українською мовою, дотримуючись правил синтаксису та орфоепії.
Такі заходи відбуваються кожної першої та третьої неділі місяця, де всі охочі можуть підвищити свої навички володіння українською мовою.
Зустрічі проходять у доброзичливій атмосфері неформального спілкування, де кожен отримує пораду і допомогу для саморозвитку.
Наступна зустріч відбудеться 19 лютого з 10.00 до 12.00 за адресою: вулиця Соборна, 9/16.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер