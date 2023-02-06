Найближчими днями антициклон із заходу принесе у Кременчук морози до -13ºС вночі

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Протягом 7-11 лютого погоду на Полтавщині, зокрема у Кременчуці, визначатиме антициклон із заходу. Про це інформує Полтавський гідрометцентр.

Очікується переважно суха, але морозна погода. Температура повітря при проясненнях вночі знижуватиметься до -10-13ºС.

З 7 по 9 лютого вдень стовпчики термометрів покажуть мінімальну температуру -7ºС, а максимальну – -1ºС. 8 та 9 лютого морози не відступлять, але стануть трохи м'якшими – вдень синоптики прогнозують 0...-5ºС.

Найближчими днями вітер буде північно-східний, 7-12 м/с. На дорогах ожеледиця, тож водіям та пішоходам варто бути уважними та обережними.