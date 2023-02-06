Як дізнаватися про останні зміни у податковому законодавстві

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 219

Щоб оперативно отримувати офіційні новини та роз'яснення по змінах у податковому законодавстві, достатньо підписатися на відповідну розсилку від Державної податкової служби України.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

Для підписки потрібно зробити кілька простих кроків:

1. Зайти на офіційний портал Державної податкової служби України

2. Перейти на «Загальнодоступний інформаційно довідковий ресурс»



3. Знайти посилання на форму для реєстрації на розсилку



4. Зареєструватися на отримання інформації про останні зміни в законодавстві засобами електронної

пошти, заповнивши Форму зворотного зв’язку (заповнити та відправити)

Після реєстрації ви систематично будите отримувати на свою електронну адресу новини законодавства.

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