Вимушені переселенці можуть зареєструватися в Кременчуці на фінансову допомогу - 6600 грн

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 195

У Кременчуці 7 та 8 лютого БФ «Карітас Полтава» проводить реєстрацію внутрішньо переміщених осіб на отримання фінансової допомоги у розмірі 6 660 грн на кожного члена сім’ї (до 4-х членів разом із представником). Реєстрація триватиме з 10.00 до 16.00 на вул. Остапа Вишні, 29/38.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він пояснив, що отримати фінансову допомогу можуть ВПО, які підпадають хоча б під один із критеріїв вразливості:

особа з інвалідністю;

особа має важке захворювання;

самотня людина поважного віку (60+) або домогосподарство, яке складається з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;

самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;

багатодітні родини (3 чи більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

ВПО або представник сім’ї переселенців має подати оригінали документів та членів своєї родини:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код (оригінал), навіть для дітей;

довідка ВПО;

рахунок ІBAN лише заявника;

документи, що підтверджують критерій вразливості.

Обмеження у виплаті допомоги:

тільки для ВПО, які не отримували допомогу 16200 грн на оплату комунальних послуг від «Карітас Полтава»;

тільки для ВПО, зареєстрованих після 24 лютого 2022 року;

тільки для ВПО, які востаннє отримували грошову допомогу від міжнародних фондів не пізніше 31 жовтня 2022.

Адреса офісу: м. Полтава, Пилипа Орлика 20/1 Для довідок: +380503464693, +380503464881.

Адреса офісу: Полтава, вул. Пилипа Орлика, 20/1.

Телефони для довідок: +380503464693, +380503464881.

Нагадаємо, що восени БФ «Карітас Полтава» також проводив реєстрацію ВПО, які зареєстровані на території Кременчуцького району, на отримання фінансової допомоги у розмірі 6660 грн для кожного члена сім’ї. Тоді реєстрація проводилась у спортивній залі медичного коледжу.