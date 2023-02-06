Вимушені переселенці можуть зареєструватися в Кременчуці на фінансову допомогу - 6600 грн

Таку суму БФ «Карітас Полтава» виплачуватиме на кожного члені сім’ї вразливих категорій
У Кременчуці 7 та 8 лютого БФ «Карітас Полтава» проводить реєстрацію внутрішньо переміщених осіб на отримання фінансової допомоги у розмірі 6 660 грн на кожного члена сім’ї (до 4-х членів разом із представником). Реєстрація триватиме з 10.00 до 16.00 на вул. Остапа Вишні, 29/38.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він пояснив, що отримати фінансову допомогу можуть ВПО, які підпадають хоча б під один із критеріїв вразливості:
ВПО або представник сім’ї переселенців має подати оригінали документів та членів своєї родини:
Обмеження у виплаті допомоги:
Адреса офісу: м. Полтава, Пилипа Орлика 20/1 Для довідок: +380503464693, +380503464881.
Адреса офісу: Полтава, вул. Пилипа Орлика, 20/1.
Телефони для довідок: +380503464693, +380503464881.
Нагадаємо, що восени БФ «Карітас Полтава» також проводив реєстрацію ВПО, які зареєстровані на території Кременчуцького району, на отримання фінансової допомоги у розмірі 6660 грн для кожного члена сім’ї. Тоді реєстрація проводилась у спортивній залі медичного коледжу.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер