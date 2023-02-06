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Ціни на автомобільне пальне 6 лютого в Кременчуці та на Полтавщині продовжує дешевшати

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 302

  

Скільки коштує бензин, дизпаливо та газ на заправках Полтавщини та Кременчука

Після вихідних, 6 лютого, ціни на бензин А-95 та дизельне пальне на Полтавщині та в Кременчуці на більшості заправок знизились від 50 копійок до 1 грн за літр у порівнянні з цінами на п'ятницю. А ціни на зріджений газ для автомобілів у багатьох операторів також знизились на 14-50 копійок.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 6.02.2023 р.

Вид палива

Ціна (грн)

Зміна ціни

Зміна у %

Бензин А-95 преміум

49,61

 -0,48 -0,948%

Бензин А-95

48,34

-0,57

 -1,168%

Бензин А-92

47,48

0,00

0%

Дизельне пальне

51,82

 -0,83 -1,583%

Газ автомобільний

26,40

 -0,16 -0,584%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 6.02.2023 р.

Оператор

А-95+

А-95

А-92

Дизельне пальне

Газ

BVS

49,99

47,99

 

51,99

26,99

Motto

48,98

 


49,98

 

WOG

51,00

48,99

 

53,00

27,48

Авіас

50,50

50,00

49,00

52,00

24,90

Автотранс

47,98 

 

51,98

26,98

БРСМ-Нафта

46,99

 

 

52,49

25,99

ОККО

51,00

48,99

 

53,00

27,49

Укрнафта

48,50

 46,50

45,95 

50,50

24,95
0
Автор: Віктор Крук
Теги: АЗС заправки ціни бензин дизельне паливо газ
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