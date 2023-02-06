Ціни на автомобільне пальне 6 лютого в Кременчуці та на Полтавщині продовжує дешевшати

Після вихідних, 6 лютого, ціни на бензин А-95 та дизельне пальне на Полтавщині та в Кременчуці на більшості заправок знизились від 50 копійок до 1 грн за літр у порівнянні з цінами на п'ятницю. А ціни на зріджений газ для автомобілів у багатьох операторів також знизились на 14-50 копійок.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
49,61
|-0,48
|-0,948%
|
Бензин А-95
|
48,34
|
-0,57
|-1,168%
|
Бензин А-92
|
47,48
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
51,82
|-0,83
|-1,583%
|
Газ автомобільний
|
26,40
|-0,16
|-0,584%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
49,99
|
47,99
|
|
51,99
|
26,99
|
Motto
|
48,98
|
|
|
49,98
|
|
WOG
|
51,00
|
48,99
|
|
53,00
|
27,48
|
Авіас
|
50,50
|
50,00
|
49,00
|
52,00
|
24,90
|
Автотранс
|
47,98
|
|
51,98
|
26,98
|
БРСМ-Нафта
|
46,99
|
|
|
52,49
|
25,99
|
ОККО
|
51,00
|
48,99
|
|
53,00
|
27,49
|
Укрнафта
|
48,50
|
46,50
|
45,95
|
50,50
|
24,95
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер