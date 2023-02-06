Ціни на автомобільне пальне 6 лютого в Кременчуці та на Полтавщині продовжує дешевшати

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Після вихідних, 6 лютого, ціни на бензин А-95 та дизельне пальне на Полтавщині та в Кременчуці на більшості заправок знизились від 50 копійок до 1 грн за літр у порівнянні з цінами на п'ятницю. А ціни на зріджений газ для автомобілів у багатьох операторів також знизились на 14-50 копійок.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 6.02.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,61 -0,48 -0,948% Бензин А-95 48,34 -0,57 -1,168% Бензин А-92 47,48 0,00 0% Дизельне пальне 51,82 -0,83 -1,583% Газ автомобільний 26,40 -0,16 -0,584%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 6.02.2023 р.