Євро і злотий подешевшали: де у Кременчуці вигідніше продати чи купити валюту 6 лютого

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Офіційний курс євро (курс НБУ) після вихідних не змінився, у касах банків готівковий євро та польський злотий подешевшали

Після вихідних курс гривні по відношення до долара США у касах банків Кременчука залишається стабільним, а проти євро та польського злотого навіть зміцнився.

У касах банків в Кременчуці долар США сьогодні купують по 39,00 – 40,00 грн. Напередодні вихідних долар за максимальним курсом можна було здати за 39,90 грн.

Продають долар банки сьогодні по 40,00 – 40,75 грн. У п’ятницю курс долара на продажу був по 39,90 – 40,75 грн. Отже, курс гривні стосовно долара США майже не змінився.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у двох банках, де найвищий курс – Індустріалбанку та Південному. А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений в ОТР Bank та Приватбанку (40,00 грн за $1). Втім, валютної готівки для вільного продажу у касі банку зранку не було. Найвищий курс продажу долара сьогодні виставив ПУМБ (40,75 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по більш вигідному курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають по 40,45 грн (у п'ятницю продавали на 4 копійки дорожче).

Євро у банках в Кременчуці сьогодні можна здати по 41,50 – 43,20 грн (напередодні вихідних банки приймали євро за максимальним курсом 40,25 грн), а продають по 43,00 – 44,50 грн (максимальний курс продажу за вихідні знизився на 1,5 грн).

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна у Таскомбанку, де найвищий курс (43,20 грн), а найкращий курс продажу євро заявив Приватбанк (43,00 грн). Втім, готівки євро для вільного продажу у касах цього банку зранку не було. Найвищий курс продажу євро (44,50 грн) виставив банк Південний. Втім, євро у Кременчуці можна знайти дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку євро продають по 43,55 грн (у п’ятницю продавали по 43,59 грн).

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,80 грн. А продають злотий по 9,00 – 9,30 грн. За минулу добу максимальний курс купівлі злотого знизився на 20 копійок, а курс продажу на 9 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати у Полтава-Банку та Креди Агриколь Банку (8,80 грн). Валюта у цих банках є у вільному продажу. Найдешевший курс продажу злотого сьогодні виставив Укргазбанк та МТБ Банк (9,00 грн). Проте, злотого у вільному продажу у цих банках немає. Найвищий курс продажу заявлений у Райффайзен Банку та Укрексімбанку (9,30 грн). У касах Полтава-Банку злотий у продажу є по значно нижчому курсу 9,20 грн (за вихідні курс не змінився).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він зазвичай буває не в усіх їх відділеннях.

У касах обмінних пунктів фінансових компаній в Кременчуці здати долар сьогодні можна за курсом 40,00 – 40,15 грн, а купити за курсом 40,30 – 43,00 грн. Євро в обмінниках купують по 43,00 – 43,15 грн, а продають по 43,40 – 45,00 грн. Злотий купують по 8,80 – 9,05 грн, а продають по 9,18 – 9,60 грн.

Курс валют НБУ на 6.02.2023 року: