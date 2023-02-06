Як минули вихідні у Кременчуцькому районі

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Пожежі на вихідних не відпочивають

Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли досить спокійно. Загалом у ці дні на Кременчуччині сталося 6 надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

У суботу, 4 лютого, о 9.49, у місті Горішні Плавні, у провулку Крилова 5, люди залишили їжу на вогні без нагляду. Гасила 17 державна пожежно-рятувальна частина.

4 лютого, у Кременчуці, на проспекті Свободи, працівники ДСНС зняли кота з прибудови житлового будинку.

Того ж дня, о 16.52, у селі Кам'яні Потоки, на вулиці Гагаріна 51, 15 державна пожежно-рятувальна частина допомогла швидкій допомозі зняти тіло чоловіка з даху житлового будинку.

Також, 4 лютого, о 17.12, у місті Горішні Плавні, на вулиці Конституції працівники ДСНС разом з рибалкою врятували чоловіка, який разом з 5-місячним немовлям провалився під кригу.

У неділю, 5 лютого, о 00.20, у Кременчуці, у проїзді Івана Калиновича 48, загорілася Альтанка. На місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.

Того ж дня, у селі Кривуші, о 14.50 у Садовому товаристві «Зоря», на вулиці Бузкова 34 загорілося горище лазні.

Також, у неділю, 5 лютого, у селі Дмитрівка, на вулиці Молодіжній 18, сталося коротке замкнення електромережі. Обійшлось без пожежі.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 11 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали чотирьох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них складені адмінпротоколи за ст.130 КУпАП.

Трьох осіб затримали за ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на 6 осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.