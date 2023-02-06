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У Горішніх Плавнях попрощалися з військовим, тренером боксу Олександром Воробйовим

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 769

 

Поховали старшого солдата Збройних сил України Олександра Трохимовича Воробйова на кладовищі с.Салівки Східного старостинського округу

4 лютого у Салівці Горішньоплавнівської громади провели в останню путь старшого солдата Олександра Трохимовича Воробйова, тренера з боксу, активного громадського діяча, патріота Батьківщини. 

Народився Олександр 2 березня 1967 року в селищі Новополтавка Миколаївської області. У 1980 році разом з родиною переїхав до нашої громади. У 1984 році закінчив середню школу №2 і в цьому ж році вступив до Комсомольського спеціалізованого професійно-технічного училища №15, яке успішно закінчив у 1986 році за спеціальністю «Помічник машиніста тепловоза». З 1986 до 1988 рік проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил, був учасником бойових дій в Афганістані. 

З 1989 по 1994 рік – навчався в Черкаському державному педагогічному інституті за спеціальністю «Учитель фізичної культури». Тоді жив і працював у селищі Чорнобай Черкаської області, у якому велику частину свого життя присвятив роботі з дітьми й молоддю як тренер з боксу, як засновник і керівник «Військово-патріотичного клубу «Воля Холодного Яру». Згодом був обраний депутатом Чорнобаївської селищної ради. 

З початком російської агресії 2014 року Олександр Трохимович вступив у добровольчий український корпус «Правий сектор». Тривалий час боронив нашу Батьківщину на Донеччині. 24 лютого 2022 року Олександр Трохимович знову став на захист рідної землі. 

29 січня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу командир стрілецького відділення старший солдат Збройних сил України героїчно загинув біля населеного пункту Вугледар Донецької області. 

Поховали старшого солдата Збройних сил України Олександра Трохимовича Воробйова на кладовищі с.Салівки Східного старостинського округу. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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