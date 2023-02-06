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Футболісти «Кремінь-2» розписали «мирову» юнаками «Ворскли»

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 233

 У кременчуцької команди насичений графік 

4 лютого футболісти «Кремінь-2» під керівництвом тренера Ярослава Здирка зіграли з «Ворсклою» U-19. Матч відбувся на стадіоні «Кремінь-Арена».

«Кремінь-2» – «Ворскла» U-19 - 2:2

Голи: Агапов (10, з пенальті), Кучеренко (83) - Тузенко (20), Оденцов (64)

«Кремінь-2» (1 тайм): Іванов, Агапов, Курьяков, Пилипенко, ГНП, Покась, Молько, П’ятибрат, ГНП (Горобець 40), Савіцький, ГНП.

«Кремінь-2» (2 тайм): Третяк, ГНП, Купліванчук, Курьяков, Руднєв, Ульянко, Покась, ГНП, Горобець (Пігарєв 75), Курило (Заїченко 75), Кучеренко.

Результати 1 туру

Група А
«Металург-2» - «Ворскла» U-19 3:1
«Олімпія» - СК «Полтава» 2:2

Група Б
«Кремінь-2» - «Дружба» 2:4
«Гірник-Спорт» - «Стандарт» 0:2

Наступний матч «Кремінь-2» проведе в рамках Кубку Віктора Пожечевського. Кременчуцька команда зіграє зі «Стандартом» з Нових Санжар. Матч відбудеться 8 лютого о 12.00. А у 3 турі 17 лютого о 12.00 «Кремінь-2» - зіграє з «Гірник-Спортом».

Нагадаємо, що «Кремінь-2» також стартує у Відкритому зимовому Кубку ПФЛ. Участь у змаганнях беруть: «Кремінь», «Чайка», «Нива» Бузова та Вінницька, «Лівий берег» (Київ), «Дружба» (Мирівка), «Окко» (Харків). Змагання пройдуть в одне коло (7 турів) і фінішують 18 березня.

Календар Відкритого зимового кубка ПФЛ виглядає наступним чином:

1 тур, 4-5 лютого. «Кремінь-2» пропускає
2 тур, 11 лютого (базовий день)
«Чайка» - «Кремінь-2»

3 тур, 18 лютого (базовий день)
«Кремінь-2» - «Дружба»

4 тур, 25 лютого (базовий день)
«Лівий берег» - «Кремінь-2»

5 тур, 04 березня (базовий день)
«Кремінь-2» - «Нива» (Б)

6 тур, 11 березня (базовий день)
«Кремінь-2» - «Нива» (В)

7 тур, 18 березня (базовий день)
«Окко» - «Кремінь-2»

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ФК "Кремінь"
Теги: футбол Кремінь
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