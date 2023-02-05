Які надбавки до пенсії мають доплачувати українцям, яким виповнилося більше 70 років

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 168

По досягненню певного віку українські пенсіонери повинні отримувати доплати. Розміри вікових надбавок та кому вони мають бути призначені визначено постановою Кабінету міністрів України № 963 від 15 вересня 2021 року. Спочатку вікові доплати були доступні лише для пенсіонерів віком від 85 років, потім 80, 75, а зараз їх можуть отримувати й 70-літні українці.

Важливо знати, що вікова доплата до пенсії призначається лише за умови, що розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням інших надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексацій тощо є меншим за розмір середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески. Тобто пенсійні виплати мають бути не більше за 10 340 грн.

Пенсіонерам віком від 70 до 75 років від 1 жовтня 2022 року встановлено доплату в розмірі 300 грн.

Після досягнення 75 років українцям доплачують до пенсії 400 грн. А після індексації, яка відбудеться в березні 2023 року, ця сума становить 456 грн.

А після досягнення 80 років розмір щомісячної доплати пенсіонерам складав 500 грн, і після індексації пенсій минулого року він зріс до 570 грн.

У березні цього року уряд обіцяє знову провести індексацію пенсій, через що будуть проіндексовані, тобто вчергове збільшаться, і всі вікові доплати.

За розрахунками Мінсоцполітики, пенсії українців з 1 березня 2023 року в середньому зростуть на 5%. За думкою багатьох правників та експертів, індексація пенсій у березні має бути на рівні 22 – 24%. На скільки відсотків проіндексують пенсій визначить уряд після отримання статистичних даних щодо рівня інфляції в Україні за 2022 рік.

Зазначимо, що для нарахування вікових надбавок до пенсії нікуди спеціально звертатися не потрібно.