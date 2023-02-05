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Які надбавки до пенсії мають доплачувати українцям, яким виповнилося більше 70 років

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 168

 

В Україні передбачена низка доплат тим, хто досяг певного віку

По досягненню певного віку українські пенсіонери повинні отримувати доплати. Розміри вікових надбавок та кому вони мають бути призначені визначено постановою Кабінету міністрів України № 963 від 15 вересня 2021 року. Спочатку вікові доплати були доступні лише для пенсіонерів віком від 85 років, потім 80, 75, а зараз їх можуть отримувати й 70-літні українці.

Важливо знати, що вікова доплата до пенсії призначається лише за умови, що розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням інших надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексацій тощо є меншим за розмір середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески. Тобто пенсійні виплати мають бути не більше за 10 340 грн.

Пенсіонерам віком від 70 до 75 років від 1 жовтня 2022 року встановлено доплату в розмірі 300 грн.

Після досягнення 75 років українцям доплачують до пенсії 400 грн. А після індексації, яка відбудеться в березні 2023 року, ця сума становить 456 грн.

А після досягнення 80 років розмір щомісячної доплати пенсіонерам складав 500 грн, і після індексації пенсій минулого року він зріс до 570 грн.

У березні цього року уряд обіцяє знову провести індексацію пенсій, через що будуть проіндексовані, тобто вчергове збільшаться, і всі вікові доплати.

За розрахунками Мінсоцполітики, пенсії українців з 1 березня 2023 року в середньому зростуть на 5%. За думкою багатьох правників та експертів, індексація пенсій у березні має бути на рівні 22 – 24%. На скільки відсотків проіндексують пенсій визначить уряд після отримання статистичних даних щодо рівня інфляції в Україні за 2022 рік.

Зазначимо, що для нарахування вікових надбавок до пенсії нікуди спеціально звертатися не потрібно.

Індексація пенсій у березні: кому та на скільки збільшяться пенсійні виплати
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Автор: Віктор Крук
Теги: пенсії доплати індексація виплати ПФУ
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