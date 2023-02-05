Гороскоп на наступний тиждень: Тельцям - відпочинок, Левам - самопізнання

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 316

ОВЕН (21.03-20.04).

Не виключена конфлiктна ситуацiя, яка може мати непередбачуванi наслiдки. Сприятливi контакти з чиновниками, дiловi зустрiчi, оформлення документiв, звернення у вищi iнстанцiї. У першiй половинi тижня вiрогiднi дрiбнi непорозумiння, що виникли через необачнi висловлювання або обiцянки, якi помилково розтлумачили.

Сприятливi днi: 6; несприятливi: 11.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05).

Тиждень сприятливий для активного вiдпочинку, прогулянки по парку. Про роботу не може бути i мови. Невпевненiсть в собi, сумнiви, песимiзм, накопиченi за минулий перiод, зашкодять Тiльцям впоратися з проблемами, що накопичилися. Буде важко зробити необхiдний вибiр, навiть придбати потрiбну рiч.

Сприятливi днi: 11, 12; несприятливi: 8.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).

Тиждень пов`язаний з перетвореннями космiчних енергiй. Вiрогiднi млявiсть, напади роздратування i ослаблення захисних сил органiзму. Дипломатiя i гумор допоможуть Близнюкам вийти з честю з важких ситуацiй. Бурхливi емоцiї можуть привести до нестриманостi, сварки. Зiрки застерiгають Близнюкiв вiд активних фiзичних навантажень i колективних дiй.

Сприятливi днi: 7, 12; несприятливi: 9.

РАК (22.06-22.07).

Тиждень несе суперечностi, вiдсутнiсть взаєморозумiння. Можливий конфлiкт у вiдносинах зi старшими в сiм`ї. Багато Ракiв виявляться незговiрливими, але люди, якi їх оточують, не мають намiру йти на поступки. До кiнця тижня можливе нервове перенапруження. Тиждень змiн, смути, тривог. Життя зажадає вiд Ракiв мужностi, максимальної витримки. Можливе погiршення самопочуття у лiтнiх людей i дiтей, у хворих, ослаблених хронiчними захворюваннями. Крiм того, вiрогiдний душевний дискомфорт. Запланованi зустрiчi не будуть плiдними.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 6.

ЛЕВ (23.07-23.08).

Цей тиждень самопiзнання, проникнення в суть речей, що буде сприяти оновленню. Перiод сприятливий для духовного прозрiння, подолання сумнiвiв, перемоги над ворогами i грiхами. Рекомендуються вiдвiдування храму, читання священних книг, молитви, медитацiя. Тиждень обiцяє трохи змiнити ваше життя на краще. Проте багатьом Левам буде важко зберегти свою незалежнiсть.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 9.

ДIВА (24.08-23.09).

Домашнiй клопiт поєднуватиметься з романтичним настроєм i очiкуванням змiн. Велика вiрогiднiсть зустрiчi зi старим другом. Тиждень несе рiвновагу i гармонiю. Не рекомендується ризикувати або робити дорогi покупки. Спiлкування з новими партнерами виявиться невдалим, проте родичi можуть дати цiнну пораду.

Сприятливi днi: 11, 12; несприятливi: 6.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).

У особистому життi i сiм`ях Терезiв вiрогiдна нестабiльнiсть. Ваша присутнiсть в суспiльствi може сприяти нервозностi i конфлiктам. Тиждень припускає подолання сумнiвiв, змiни, новi зустрiчi, отримання iнформацiї. Можлива пропозицiя про вигiднiшу роботу. Швидше за все на вас чекає романтичне побачення або зустрiч з давньою симпатiєю.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 7.

СКОРПIОН (24.10-22.11).

Тиждень припускає обмани, iлюзiї, спокуси. В усiх сферах слiд дотримуватися обережностi. Вiзит Скорпiонiв до лiкаря може виявитися малоприємним. Тиждень подолання сумнiвiв, визначення свого призначення. Творчий порив, реалiзований зараз, може в коренi змiнити життя Скорпiонiв, пiднести їх на ранiше недосяжнi висоти.

Сприятливi днi: 9, 11; несприятливi: 10.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12).

Суперечливий тиждень. Буйна фантазiя, приправлена пихою i жагою легкої наживи, може стати причиною нищiвної невдачi або, навпаки, тимчасового приголомшливого успiху Стрiльцiв. Ймовiрно, емоцiї Стрiльцiв-жiнок переважатимуть над розумом. Вони стануть спроможнi на вiдчайдушну хоробрiсть, самовiдданi вчинки. Вiрогiднi важкi випробування, якi все ж таки не зможуть зломити волю Стрiльцiв.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 6.





КОЗЕРIГ (22.12-20.01).

Козерогам тиждень обiцяє задоволення, заняття улюбленою справою або захопленням. Багатьох з них чекає зустрiч з цiкавою людиною. Можливо, старий друг проявить себе з несподiваної сторони. Жiнки будуть радi показати себе в незнайомому товариствi. Цей тиждень пов`язаний з перетвореннями космiчної енергiї. Вiн може виявитися важким для молодих людей i привести до небажаних наслiдкiв через небажання Козерогiв прислухатися до думки досвiдчених людей.

Сприятливi днi: 8; несприятливi: 11.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02).

На початку тижня можливi млявiсть, загострення хронiчних захворювань. У партнерствi вiрогiднi складнощi через ревнощi i нездiйсненнi надiї. Сприятливий початок нової справи, контактiв, подолання сумнiвiв, накопичення iнформацiї. Водолiям будуть властивi самовпевненiсть i амбiцiї, прагнення командувати iншими, повчати. Вони будуть здатнi виконати великий об`єм роботи.

Сприятливi днi: 10, 11; несприятливi: 6.

РИБИ (20.02-20.03).

Тиждень характеризується неспокоєм, неврiвноваженiстю i дисгармонiєю. Не дивлячись на можливi неприємностi, багато Риб зможуть налагодити i укрiпити вiдносини з оточуючими, полiпшити своє матерiальне становище. Задоволення вiд добре виконаної роботи компенсує їм всi неприємностi. Вихiднi сприятливi для планування важливих справ або тривалого вiдпочинку.

Сприятливi днi: 6; несприятливi: 10.