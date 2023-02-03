Предстоятель ПЦУ Епіфаній возвів архієпископа Полтавського і Кременчуцького Федора в сан митрополита
Сьогодні, 09:29
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Предстоятель ПЦУ Епіфаній возвів архієпископа Полтавського і Кременчуцького Федора в сан митрополита.
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 2 лютого 2023 р. видав низку указів про возведення в сан архієреїв Православної Церкви України.
Беручи до уваги довголітнє віддане служіння Помісній Українській Православній Церкві та плідну архіпастирську працю
в сан митрополита були возведені:
- архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор;
- архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір;
- архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон;
- архієпископ Білоцерківський Євстратій;
в сан архієпископа були возведені:
- єпископ Луганський і Старобільський Лаврентій;
- єпископ Володимирський і Нововолинський Матфей;
- єпископ Кропивницький і Голованівській Марк;
- єпископ Одеський і Балтський Афанасій;
- єпископ Харківський і Слобожанський Митрофан.
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