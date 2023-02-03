Полтава одного дня

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 333

Де поїсти смачні галушки, куди сходити та що подивитись

Маєте вільний день — «гайніть» до Полтави, щоб переключитись та трохи відпочити. Бо зазвичай до обласного центру ми потрапляємо у справах, тож прогулятися та насолодитися цим затишним містом не завжди виходить. А у справжньому театрі ви давно були? А галушки полтавські давно їли?

Напередодні подорожі ми «озброїлися» рекомендаціями нашої колеги з Полтави Катерини Ткаченко, яка підказала нам кілька класних локацій, аби відчути справжню Полтаву. Дякуємо, Катю, скористалися. Отже, що ми побачили.

Де гуляти

У день відпочинку «Кременчуцький ТелеграфЪ» потрапив у січні. Того дня стояла майже весняна погода, тож можна було вдосталь блукати вулицями та вуличками. Почали — зі стандартної пішої прогулянки центром. Кругла площа, Корпусний сад. Звичайно, що влітку парки мають більш привабливий вигляд, проте — краще можна роздивитись архітектуру.

Краєзнавчий музей — одна з візитівок Полтави — з вересня 2021 року зачинений на реконструкцію. Проте до будівлі можна підійти, детально роздивитись фасад у стилі українського модерну та герби повітових містечок Полтавської губернії.

Звичайно, must have — Біла альтанка, красива у будь-яку пору року. Проте якщо не втрапите в туман, як ми, — з плато можна роздивитися Поділ та Леваду та сусідні полтавські пагорби й навіть старе русло Ворскли.

Гуляти пішохідною вулицею Соборності — окреме задоволення. Зазирнули у Художній салон за сувенірами, роздивилися роботи майстринь, що торгують на розкладках. Краса!

Театр

Театр імені Гоголя. Це власне, те, чому ми й поїхали до Полтави. Вдалося подивитися легендарну виставу театру «Ніч перед Різдвом». Того дня у залі був аншлаг — класичний сюжет, неймовірна гра акторів. Повне занурення в атмосферу театру. Прийдете заздалегідь, пройдіться приміщенням театру. У перерві — завітайте до буфету. Там можна випити кави або бокал шампанського із канапкою. А ще зустріти колоритну публіку — чоловіків у краватках і панянок у боа).

Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Гоголя дає вистави щодня. У виставах грають професійні актори, заслужені та народні артисти. Вистави супроводжуються живою грою оркестру. Афішу театру на лютий дивіться тут. Справді є, що подивитися.

Музеї

Поруч із Білою альтанкою — музей-садиба Котляревського — меморіальний комплекс у Полтаві на основі садиби, де 1769 року народився засновник нової української літератури. Навіть без екскурсії відчуєте дух того часу.

Колеги радили також музей Панаса Мирного — він найбільший в Україні за кількістю автентичних експонатів.

Подивіться пам’ятники, якими багата Полтава, зробіть фото із пам’ятником Галушці.

Гастрономічні задоволення

Після фото зі пам’ятником саме час скуштувати автентичну полтавську страву. За «наводкою» ми пішли до закладу «Комора». Обрали сет парових галушок — із печінкою, крем-сиром, у томатному та вершковому соусі, спробували смажені галушки. До галушок — сет із шикарних міцненьких настоянок. Все — дуже смачно та адекватно по сумі.

Приблизно ті ж кошти сплатили й за полтавську смакоту у ресторані «Галушка» на Соборності. Окрім класичних полтавських галушок у глечику ми спробували вареники та полтавський борщ. Тож — смачного.

На жаль, не потрапили в інші рекомендовані колегами заклади харчування, однак ризикнемо порекомендувати. Це ресторан народної кухні «Медом помазано» — там серед іншого подають качану кашу, яку більше ніде в Полтаві (та й у Кременчуці) не скуштуєш.

Найсмачніший глінтвейн — у закладі Zen на Соборності, найкраща кава — у Кавун на вулиці Стрітенська. Серед рекомендованих закладів — Pochatok, Andy Smoker.

А ще у центрі Полтави є величезний колгоспний ринок. Він не такий естетичний, як наш, але десь у середині (попитайте) знайдете багатенько рядів, де торгують селяни. Тож повернулися із домашнім салом-куркою, яблуками та закрутками.

«Тю» — таке наше, українське)

Житло

Якщо вирішите залишитись на ніч, бронюйте житло заздалегідь. Вартість двокімнатної квартири за добу в середньому — 1 тис. гривень. Обирайте перевірені сайти з пошуку житла, бажано — без передоплати. Вимагайте саме ту квартиру, яку забронювали на сайті, аби не було неприємностей.

Дістатися самого обласного центру — не проблема, маршрутки та автобуси курсують щогодини. Гарних подорожей!