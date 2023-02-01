У Коломойського проходять обшуки, пов'язані з Кременчуцьким НПЗ, - ЗМІ (оновлено)

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 539 Коментарів: 1

Служба безпеки України і БЕБ у середу, 1 лютого, прийшли з обшуком до Ігоря Коломойського. Слідчі дії проводять в помешканні бізнесмена. Про це повідомили всеукраїнські ЗМІ із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах. Деталі зʼясовуються.

Так, 18 вересня стало відомо, що детективи НАБУ провели обшук в Коломойського за місцем його проживання на курорті Буковель. Обшук відбувався у справі Укрнафти, що нині перейшла в управління держави. Раніше її співвласником був Коломойський. У листопаді на Кременчуцькому НПЗ, що керувалася Укрнафтою, СБУ та БЕБ провели обшуки для перевірки інформації про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

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Крім того, США звинувачують бізнесмена в розкраданні мільярдів доларів із ПриватБанку і використанні компаній для відмивання цих грошей у США та в усьому світі. Міністерство юстиції США подало вже чотири позови про компенсації активів Коломойського і його партнера Боголюбова. Крім того, проти нього застосовані санкції, що унеможливлюють для бізнесмена і членів його сім’ї в’їзд Сполучених Штатів.

Коломойський заперечує звинувачення. За його словами, всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією «Євраз», і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку.

Нагадаємо, що 6 листопада стратегічно важливі підприємства «Укрнафта», «Укртатнафта» Ігоря Коломойського, «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, «АвтоКрАЗ» Костянтина Жеваго та «Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина передано в управління Міністерства оборони до завершення воєнного стану. Таке рішення ухвалили за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача для того, аби поставити економіку країни на військові рейки та виготовляти необхідну ЗСУ та енергетиці продукцію.

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— По завершенні воєнного стану, згідно з вимогами закону, акції будуть або повернені власникам, або відшкодовано їхню вартість, — зазначила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), рішенням якої було відчужено акції на користь держави.

Як повідомляють Наші гроші із посиланням на enkorr, НКЦБФР очолює Руслан Магомедов — позаштатний радник Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

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Раніше до наглядової ради «Укртатнафти» входили Євген Бакулiн (голова НР), Валентин Франчук, Едуард Швидкий, Костянтин Бородiн, Олександр Лазорко, Ігор Коломойський, Сергiй Глушко, Геннадiй Боголюбов, Олександр Ярославський і Михайло Кiперман.

Зазначимо, ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який знищено російськими ракетним обстрілами. Понад 56% акцій належали структурам групи «Приват» і Олександра Ярославського, 43% акцій перебували у власності НАК «Нафтогаз України». Самого Ігоря Коломойського нещодавно позбавили громадянства України.

Оновлено:

Під час обшуків у бізнесмена Ігоря Коломойського правоохоронці нічого не вилучили і не виявили, повідомляють ЗМІ із посиланням на свої джерела. Обшук у його помешканні тривав пів години – з 8:30 до 9 години. Під час слідчих дій у прилеглих будинках та на території слідчі нічого не виявили також.



