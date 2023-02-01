Вчителя та воїна з Горішніх Плавнів посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Солдата строкової служби Збройних Сил України Павла Кириленка з Горішніх Плавнів посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Його нагородили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Про це стало відомо з відповідного Указу Президента України №45/2023.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер